Герой дня: хаски по кличке Коби спас жилой район от потенциально взрыва (видео)

Благодаря настойчивости животного специалистам удалось перекрыть взрывоопасную утечку газа и избежать катастрофы.

В США хаски по кличке Коби спас жилой район в Филадельфии от потенциально взрывоопасной утечки газа. Собака, учуяв запах, начала рыть яму в месте, где произошла авария. Ролик, который быстро стал вирусным в сети опубликовал канал Inside Edition.

Хозяйка животного Шанелл Белл рассказала о том, как заметила, что ее питомец вырыл большую яму во дворе дома и отказывался уходить от нее. Она даже не подозревала, что собака спас один из жилых районов ее города.

"Мы уже давно живем в нашем новом доме, и он никогда не роет ямы без меня, так что я сразу поняла, что что-то случилось", — говорит американка.

Читайте также:

Колдунья наказала преступника, наслав на него рой пчел

Отец по ошибке купил для сына 6-метрового динозавра

Первая ракетка мира рассказал об "особых" отношениях с деревом

В начале месяца в доме Белл произошла утечка газа, поэтому из чувства осторожности женщина решила проверить яму с помощью газового детектора. То, что она обнаружила, напугало ее. Коби обнаружил новую серьезную утечку газа, которая могла разрушить район.

"Нам сказали, что это могло привести к серьезным последствиям для здоровья, таким как проблемы с дыханием, повреждение мозга и даже смерть. Они сказали мне, что такая простая вещь, как включение выключателя, тоже могла привести к взрыву", — рассказывает Белл. "Они сказали мне, что такая простая вещь, как включение выключателя, тоже могла привести к взрыву", — рассказала Шанелл.

Благодаря настойчивости Коби инженерам удалось перекрыть утечку и избежать катастрофы.

"Это потрясающее чувство — знать, что Коби спас наш квартал. Я очень благодарна, что он у нас есть", — добавила Белл.

Читайте также:

Редкий двухголовый теленок стал звездой в соцсетях (видео)

Косметическое средство может привлекать гигантских пауков

Безликое "морское чудовище" выбросило на берег в Англии (фото)