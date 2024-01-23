Легенда о "проклятом" стихе, после прочтения которого "умирают", напугала людей (видео)

Подкастеры Гэвин Рутаа и Карлос Хуико поговорили о жутком стихотворении, которое начало "гулять" по сети.

Легенда об "Аде Томино", стихотворении японского писателя Сайдзе Ясо 1919 года, гласит, что любого, кто прочтет его вслух, постигнет ужасная участь, от которой "невозможно избавиться". Об этой истории рассказали блогеры Гэвин Рутаа и Карлос Хуико из Jumpers Jump на YouTube.

Слухи о жутком произведении начали активно распространяться в социальных сетях и напугали множество людей.

На первый взгляд "Ад Томино", антивоенная поэма, написанная сразу после окончания Первой мировой войны, может показаться обычным произведением. Но есть одно леденящее душу отличие — люди якобы продолжают умирать после ее прочтения. Подкастеры Гэвин Рутаа и Карлос Хуико из Jumpers Jump порассуждали о необычном произведении.

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"Было так много несчастных случаев, что люди думают, что если произнести это вслух, то ты либо умрешь, либо твоя душа будет проклята до конца твоих лет", — сказал Гэрин.

Стихотворение "Ад Томино" Фото: Reddit

Далее он утверждает, что Тераяма Сюдзи, режиссер фильма 1974 года "Пастораль, чтобы умереть в деревне", в основу которого был положен "Ад Томино", умер через неделю после выхода фильма на экраны кинотеатров.

"Была одна девушка из колледжа, которой ее друзья сказали: "Мы снимем тебя на видео, чтобы ты прочла это стихотворение вслух… Она произнесла слова из него и через неделю умерла", — добавил он.

Городская легенда о том, что стихотворение в некотором роде опасно, появилась только после того, как японский писатель и поэт Ямота Инухико в своей книге 2004 года "Kokoro wa Korogaru Ishi no you ni" ("Сердце как камень") написал, что: "Если вы случайно прочтете вслух стихотворение "Ад Томино", то вас постигнет ужасная участь, от которой невозможно избавиться".

Гэвин Рутаа рассказал о нескольких случаях, когда проклятие якобы проявило себя Фото: YouTube

Британское издание The Sun пишет, что некоторые приверженцы жутких теорий об "Аде Томино" даже утверждают, что его автор Сайдзе Ясо, впервые опубликовавший стихотворение в своей книге "Сакин" в 1919 году, стал первой жертвой его "проклятия". Но на самом деле поэт умер в 1970 году, более чем через полвека после публикации. Режиссер Тераяма Сюдзи прожил еще около десяти лет после выхода своего фильма. Имя злополучной студентки, похоже, было утеряно для истории, поэтому неизвестно, действительно ли она была убита "проклятым" стихом.

Учитывая, что на YouTube можно найти десятки вариантов прочтения стихотворения, большинство из которых принадлежит еще живым рассказчикам, кажется невероятным, что проклятие "Ада Томино" действительно существует. Но слова Сайдзо, несомненно, жуткие и тревожные.

"В полном одиночестве Томино падает в этот ад, ад кромешной тьмы, не имея даже цветов", — вот одна строчка из нашумевшего в сети стиха.

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