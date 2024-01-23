"Идеальная девушка", созданная с помощью ИИ, зарабатывает $30 тысяч в месяц (фото, видео)

Новая модель Лекси Лав способна флиртовать, смеяться и адаптироваться к различным личностям, интересам и предпочтениям клиентов.

Лекси Лав (Lexi Love) стала очередной красивой моделью, которую помог создать искусственный интеллект. Теперь блондинка с потрясающим телосложением привлекает тысячи подписчиков со всего мира, зарабатывая 30 000 долларов в месяц. Об этом пишет Odditty Central.

В современном мире модели на базе ИИ приносят хорошую прибыль своим создателям. Издание ранее упоминало о подобных прибыльных проектах, которые покорили мужчин своей красотой. Самыми популярными в соцсетях стали Айтана Лопес и Эмили Пеллегрини, которую даже называли "самой сексуальной моделью мира".

Недавно Лав попала в заголовки международных новостей и газет. Ее создатели, британский стартап Foxy AI, утверждают, что она заработала около 30 000 долларов на ежемесячных подписках и уже получила более 20 предложений о браке, несмотря на то что "работает" только с июня 2023 года. Судя по всему, своим успехом Лекси обязана тому, что она была создана не просто как красивая, а и может общаться. Модель способна флиртовать, смеяться и адаптироваться к различным личностям, интересам и предпочтениям клиентов.

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"С ростом популярности Лекси стала прибыльным источником дохода. Это свидетельствует о ее способности глубоко общаться с людьми и предоставлять им полноценный человеческий опыт, несмотря на то, что она является искусственным интеллектом", — сказал генеральный директор Foxy AI Сэм Эмара.

Блондинка с потрясающим телосложением привлекает тысячи подписчиков со всего мира Фото: Jam Press

На сайте Foxy AI Лекси Лав представлена как 21-летняя любительница суши и профессионал танцев на шесте. Среди ее увлечений — йога и пляжный волейбол. Подписчики могут обмениваться с Лекси текстовыми и голосовыми сообщениями, а также запрашивать "непристойные фотографии". По словам представителей компании, некоторые из ее поклонников настолько увлеклись ИИ-моделью, что даже отправляли ей предложения о замужестве.

Создатели Лекси утверждают, что она была разработана как идеальная девушка для многих мужчин с безупречными чертами лица и стилем. Издание отмечает, что огромный успех модели за столь короткий период времени — свидетельство потенциала очень прибыльной, хотя и противоречивой индустрии.

21-летняя Лекси любит суши и профессионально танцует на шесте Фото: Jam Press

Новость о популярности ИИ-модели вызвала волну обсуждения в сети, некоторые назвали это рекламой "примитивного" сервиса чатботов. Однако многие люди уверены, что по мере развития ИИ-технологий модели будут становиться все более реалистичными как внешне, так и по взаимодействию.

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