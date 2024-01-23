Сварливые попугаи нецензурными словами "подорвали" репутацию зоопарка: их ждет новое наказание

Сотрудники парка дикой природы все же надеются, что со временем птицы начнут копировать и другие звуки, тогда "грубые" выражения будут звучать реже.

В Линкольнширском парке дикой природы, что в Великобритании, живет пять попугаев, которые научились выкрикивать нецензурные слова в сторону шокированных посетителей. Из-за этого в 2020 году сварливых птиц даже пришлось изолировать. Кажется, найден другой способ борьбы с их плохими привычками, пишет издание BBC.

Сообщается, что ругающихся пернатых вернули в публичный вольер еще в прошлом году. Но посетители по-прежнему жалуются на их непристойное поведение и "грубые" выражения. Поэтому руководство парка приняло решение переселить хулиганов к 100 другим африканским серым попугаям.

По замыслу, вежливые птицы должны "разбавить" нецензурный словарный запас своих собратьев. Кроме того, к "пятерке" нарушителей порядка добавили еще трех — с аналогичными проблемами.

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Директор парка дикой природы Стив Николс признает, что есть риск обратного эффекта. Вместо перевоспитания хулиганы могут научить ругаться других пернатых.

"Мы рискуем получить в итоге 100 сквернословящих попугаев", — пошутил Стив и добавил, что объединение птиц необходимо не только для борьбы с ненормативной лексикой. Попугаи — стадные существа, поэтому им лучше жить большой группой.

Попугаи в Линкольнширском парке дикой природы Фото: Lincolnshire Wildlife Park Попугаи в Линкольнширском парке дикой природы Фото: Lincolnshire Wildlife Park

По словам директора, попугаи нахватались ругани от бывших владельцев. Конечно, хозяева не учили их сквернословить, просто реагировали смехом на мат, а птицы повторяют то, на что люди реагируют.

Большинство посетители парка не возмущаются из-за ругани птиц. Наоборот, хулиганы стали местными знаменитостями.

Сотрудники заведения все же надеются, что со временем попугаи начнут копировать и другие звуки, тогда "грубые" выражения будут звучать реже. Впрочем, полностью отучить пернатых ругаться вряд ли получится.

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