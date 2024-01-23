Внучка бабушки-магнатки отказалась принимать в наследство 25 миллионов и раздает деньги незнакомцам

Женщина считает, что ничего не сделала для получения этого наследства.

31-летняя Марлен Энгельхорн из Вены, что в Австрии, унаследовала 25 миллионов евро после смерти своей бабушки в сентябре 2022 года. Однако женщина решила избавиться от этих "не честно заработанных" денег необычным способом. О ее удивительной истории написало издание Daily Star.

Сообщается, что бабушка Марлен основала немецкую химическую компанию BASF и сколотила на этом огромное состояние.

В свою очередь, внучка считает, что ничего не сделала для получения этого наследства — ей просто повезло в "лотерее" только по факту рождения в обеспеченной семье.

Читайте также:

Мужчина выиграл 36,5 млн долларов и на следующий день пошел на работу

Несчастный брак и долги: выигранные в лотерею миллионы стали проклятием для счастливчика

Проклятие победителя: почему люди, которые выиграли миллионные особняки, спешат их продать

Чтобы распорядиться деньгами, австрийка придумала инициативу Good Council for Redistribution ("Благотворительный совет по перераспределению"). Теперь случайно отобранные люди должны решить, как потратить ее деньги.

Энгельхорн разослала 10 тысяч приглашений своим землякам, из которых выберут 50 основных претендентов на эту роль, а также 15 запасных.

Марлен Энгельхорн считает, что ничего не сделала для получения этого наследства Фото: TEDx Talks

Наследница не будет накладывать вето на решение совета, потому что доверяет незнакомцам и готова отдать им свое состояние. Она называет свой благородный поступок "услугой для демократии".

Кроме того, женщина пожаловалась, что государство даже не хочет облагать ее наследство налогами.

"Если политики не выполняют свою работу по перераспределению богатства, я должна сделать это сама", — объясняет внучка богатой бабушки и добавляет, что многие австрийцы едва сводят концы с концами, работая full-time и платя налоги с каждого заработанного евро, а она получила эти миллионы, ничего не делая.

По ее мнению, это провал политики, поэтому граждане должны взять ситуацию в свои руки.

Энгельхорн хочет раздать свое наследство людям, которым нужны эти деньги Фото: Niehaus

Читайте также:

"Наследие ангелов": супруги, выигравшие $180 млн в годовщину смерти внучки, помогают детям

Выиграл $250 000: дальнобойщик выжил в ДТП, а потом купил два лотерейных билета

Сорвал джекпот: мужчина, который 15 лет использовал одни и те же номера, выиграл $1,4 млн