"Какое-то безумие": девушка устроила скандал из-за чаевых для кассы самообслуживания (видео)

Культура вознаграждения за услуги в розничных магазинах уже вышла из-под контроля, считает блогерша.

Блогерша Минна Ли, которая живет в Лос-Анджелесе, в свете последних событий задумалась о том, когда давать чаевые уместно, а когда — нет. Девушка пообещала себе больше не поддаваться давлению общества в ситуациях, когда доплаты вносят в счет автоматически. Подробнее об этом она рассказала на своей странице в TikTok.

"В 2024 году я больше не собираюсь бессмысленно давать чаевые", — заявила Минна в ролике, который посмотрело уже более 474 тысяч человек.

Американка отметила, что будет оставлять за обслуживание, как и раньше, 20-25% чаевых в ресторанах, кафе, салонах красоты и т.д. Однако культура вознаграждения за услуги в розничных магазинах, как ей кажется, уже вышла из-под контроля.

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"Я захожу в магазин, сама выбираю открытку, подхожу к кассе, а мне уже предлагают оставить 20% чаевых", — возмущается Минна.

По словам девушки, бизнес должен адекватно оплачивать труд сотрудников, а не перекладывать эту нагрузку на плечи клиентов. Поэтому теперь она будет давать чаевые официантам, бариста и другим работникам сервиса, но отказывается делать это в розничных магазинах, на фермерских рынках и других местах, где ей не предоставляют никаких услуг.

Блогерша Минна Ли Фото: TikTok

Многие комментаторы поддержали позицию блогерши. Они делятся собственными курьезными историями, тем самым доказывая, что тема является крайне актуальной.

"Я забронировал номер в отеле онлайн, а там просят чаевые. Кому я даю чаевые? Вебсайту? Это какое-то безумие"

"Я также не жертвую на корпоративные благотворительные фонды. Просто мы платим за них, чтобы избежать налогов. Лучше пожертвую напрямую"

"Почему я даю чаевые за автоматическую мойку?"

"Я оставила 4 доллара чаевых в пекарне, но девушка просто положила выпечку мне в коробку. Сделала это, потому что не хотела, чтобы меня осуждали люди, которые стояли в очереди за мной"

"Моя бывшая маникюрша работает дома и до сих пор просит чаевые. Эй, а разве ты не сама устанавливаешь цены?"

"Однажды мне предложили дать чаевые в киоске самообслуживания в аэропорту. Я едва не потерял контроль над собой"

На момент публикации видео Минны Ли собрало более 474 тысяч просмотров, 64 тысячи лайков, а также множество реакций.

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