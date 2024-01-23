Не могла поверить своим глазам: женщина нашла в рыси шокирующий "сюрприз" (фото)

Пост Лизы Манеевань собрал в Facebook тысячи реакций, лайков и репостов.

Лиза Манеевань, которая живет в лаосском Луангпхабанге, поделилась фотографией местной рисовой закуски (известной как Кхао Лам) с неприятным "сюрпризом" внутри. Кадры женщина опубликовала в группе We Are Consumers ("Мы — потребители") в Facebook.

Этот снек популярен в Юго-Восточной Азии. Блюдо готовят путем запекания смеси риса, бобов или фасоли, кокосового молока и стружки, а также пальмового сахара в бамбуковых трубках над огнем в течение примерно 90 минут.

Когда Лиза открыла упаковку, то была просто шокирована и не могла поверить своим глазам, ведь увидела внутри мертвого геккона. Женщина отмечала, что рис выделял такой же запах, как и мясо на гриле.

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Ее публикация вызвала бурную реакцию в социальных сетях.

"Больше белка в сочном виде"

"После приготовления его можно есть"

"Хорошо, что геккон там наверху. Если бы он был внизу и ты все съела, было бы еще страшнее"

"Трудно найти жареный рис, фаршированный ящерицами"

"Кстати, в древности народные целители жарили ящериц для больных астмой, это считалось своеобразным лекарством"

Пост Лизы Манеевань собрал тысячи реакций, лайков и репостов.

Лиза Манеевань нашла геккона в закуске из риса Фото: Lisa Maneevanh/Facebook

Напомним, что это уже далеко не первый подобный случай. Ранее Фокус писал о женщине из шотландского Глазго, которая была обманута в одном из супермаркетов сети Waitrose. Клиентка приобрела бутерброд с солёной говядиной в вакуумной упаковке, но когда открыла его, то увидела неприятный "сюрприз". Женщина пожаловалась, что это был худший день в ее жизни. Впрочем, пользователи соцсетей сначала даже не поняли, в чем именно заключается проблема.

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