Не могла поверить своим глазам: женщина нашла в рисе шокирующий "сюрприз" (фото)
Пост Лизы Манеевань собрал в Facebook тысячи реакций, лайков и репостов.
Лиза Манеевань, которая живет в лаосском Луангпхабанге, поделилась фотографией местной рисовой закуски (известной как Кхао Лам) с неприятным "сюрпризом" внутри. Кадры женщина опубликовала в группе We Are Consumers ("Мы — потребители") в Facebook.
Этот снек популярен в Юго-Восточной Азии. Блюдо готовят путем запекания смеси риса, бобов или фасоли, кокосового молока и стружки, а также пальмового сахара в бамбуковых трубках над огнем в течение примерно 90 минут.
Когда Лиза открыла упаковку, то была просто шокирована и не могла поверить своим глазам, ведь увидела внутри мертвого геккона. Женщина отмечала, что рис выделял такой же запах, как и мясо на гриле.
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Ее публикация вызвала бурную реакцию в социальных сетях.
- "Больше белка в сочном виде"
- "После приготовления его можно есть"
- "Хорошо, что геккон там наверху. Если бы он был внизу и ты все съела, было бы еще страшнее"
- "Трудно найти жареный рис, фаршированный ящерицами"
- "Кстати, в древности народные целители жарили ящериц для больных астмой, это считалось своеобразным лекарством"
Пост Лизы Манеевань собрал тысячи реакций, лайков и репостов.
Напомним, что это уже далеко не первый подобный случай. Ранее Фокус писал о женщине из шотландского Глазго, которая была обманута в одном из супермаркетов сети Waitrose. Клиентка приобрела бутерброд с солёной говядиной в вакуумной упаковке, но когда открыла его, то увидела неприятный "сюрприз". Женщина пожаловалась, что это был худший день в ее жизни. Впрочем, пользователи соцсетей сначала даже не поняли, в чем именно заключается проблема.
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