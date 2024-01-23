Пассажир запаниковал из-за отсутствия болтов на крыле самолета: как оказалось, не зря (фото)

Полет авиакомпании Virgin Atlantic отменен за мгновение до взлета.

Курьезный случай произошел с рейсом авиакомпании Virgin Atlantic по маршруту Нью-Йорк — Манчестер. За несколько минут до взлета напуганный пассажир заметил, что на крыле самолета нет нескольких винтов, и решил сообщить об этом экипажу. Детали чрезвычайного происшествия раскрывает издание New York Post.

41-летний британец Фил Харди, следовавший рейсом VS127, обнаружил четыре отсутствующих крепления во время инструктажа по технике безопасности. Он решил, что лучше сообщить об этом стюардессам, чтобы быть начеку.

41-летний британец Фил Харди (справа) Фото: Kennedy News & Media

"Я хорошо переношу полеты, но моя попутчица, услышав эту информацию, начала паниковать. Я пытался ее успокоить, но подумал, что все же стоит рассказать о своих опасениях экипажу", — поделился Харди.

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После этого были вызваны инженеры для проверки технического состояния Airbus A330 перед запланированным вылетом в международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

На видео, снятом Гарди, видно как один из инженеров забирается на крыло самолета и откручивает несколько винтов отверткой.

Фил Харди заметил отсутствие болтов на крыле самолета Фото: Kennedy News & Media Фил Харди заметил отсутствие болтов на крыле самолета Фото: Kennedy News & Media

По словам Харди, сотрудники авиакомпании неоднократно уверяли его, что отсутствие нескольких болтов не представляет угрозы для безопасности полета. Однако его опасения усилились после недавнего инцидента с самолетом авиакомпании Alaska Airlines, у которого в полете отвалилась часть фюзеляжа.

Как Virgin Atlantic, так и Airbus уверяют, что отсутствие нескольких креплений не повлияло на безопасность воздушного судна.

Представитель Virgin Atlantic заявил, что рейс был отменен для проведения дополнительного технического осмотра, чтобы инженеры имели максимально возможное время для проверок.

Фил Харди заметил отсутствие болтов на крыле самолета Фото: Kennedy News & Media

"Безопасность наших пассажиров и экипажа всегда является для нас первоочередной задачей, и она не была скомпрометирована ни на мгновение", — говорится в заявлении авиакомпании.

Известно, что самолет снова осуществляет плановые пассажирские рейсы.

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