"Живой Нострадамус" сделал леденящее душу предсказание о Часах Судного дня (фото)

Атос Саломе, утверждающий, что может заглянуть в будущее, предупредил людей, что человечество стало на шаг ближе к глобальной катастрофе.

37-летний "живой Нострадамус" Атос Саломе из Бразилии предупредил о "мрачном будущем" и о часах Судного дня, которые должны быть обнулены во вторник, 23 января. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина стал известен как "живой Нострадамус" благодаря своим предсказаниям, многие из которых, как он утверждает, сбылись. Мужчина считает, что благодаря своим паранормальным способностям он мог бы легко предсказать смерть королевы Елизаветы II в прошлом году и покупку Илоном Маском компании Twitter. Теперь он считает, что стрелка часов, которые указывают человечеству на глобальную катастрофу сдвинется.

Издание отмечает, что Часы Судного дня — это символическое изображение того, насколько близко человечество к следующей глобальной катастрофе. Чем ближе часы к полуночи, тем ближе, по мнению членов Bulletin of the Atomic Scientists, люди приближаются к концу света.

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После вторжения Владимира Путина в Украину и его угроз применить ядерное оружие стрелки часов находились всего в 90 секундах от полуночи в 2023 году. Это самое близкое время за всю историю. Эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС, а также продолжающиеся ракетные испытания Северной Кореи стали другими факторами, которые будут рассмотрены организаций перед завтрашним обнулением. По мнению Атоса, часы снова пойдут вперед.

37-летний Атос Саломе из Бразилии, которого называют "живым Нострадамусом" Фото: Daily Star

Он рассказал, что конфликт между Израилем и ХАМАС, война в Украине, а также ядерные испытания Северной Кореи — это взаимосвязанные части большого пазла, который может предвещать "мрачное будущее". Атос предположил, что часы будут установлены "между 80 и 85 секундами до полуночи", но настаивает, что это не должно рассматриваться как четкое заявление.

"Важно помнить, что по своей сути Часы Судного дня служат инструментом информирования. Они не предсказывают наше будущее, но служат предостерегающим сигналом, указывающим на опасности, которые нас окружают. Каждое тиканье часов символизирует не только поведение, но и огромную и загадочную вселенную, которая нас окружает. Мы все переплетены в этом путешествии во времени, и каждое наше решение, каждое наше действие отражается в гобелене судьбы человечества", — добавил предсказатель.

Мужчина, который стал известен как "живой Нострадамус"

Атос Саломе родился в Клаудио, небольшом городке в штате Минас-Жерайс(Бразилия).

Мужчина стал ведущим специалистом в мире парапсихологии. Атос Саломе имеет более чем десятилетний опыт работы в качестве паранормального исследователя и аналитика, а также профессиональную подготовку в области парапсихологии.

Саломе является самым молодым известным исследователем паранормального в Бразилии. Он оказался в центре внимания после того, как сделал несколько точных предсказаний. Одно из них — его знаменитое предсказание о вспышке пандемии COVEID-19 в 2020 году, которым он поделился с одним известным пастором через мессенджер в 2012 году. Об этом пишет Issue Wire.

Мужчина стал ведущим специалистом в мире парапсихологии Фото: athos_salome/Instagram

Атос Саломе считается потомком бабы Ванги. Она была болгарским мистиком и травницей, умерла очень рано, но обладала способностью делать предсказания. Атос Саломе обладает такой же силой предсказаний и предсказывает многие вещи еще до того, как они становятся известны миру. Часто его также называют "балканским Нострадамусом".

Часы были созданы в 1947 году и их стрелки были установлены на отметке семь минут до полуночи Фото: Bulletin of the Atomic Scientists

Часы Судного дня

Издание отмечает, что часы были созданы в 1947 году и их стрелки были установлены на отметке семь минут до полуночи. Но по мере обострения напряженности между Востоком и Западом во время холодной войны, когда США и СССР начали испытания ядерных ракет, стрелки часов приблизились на две минуты к Судному дню.

По мере развития соперничества двух мировых сверхдержав во второй половине XX века стрелки часов ходили туда-сюда, останавливаясь в разные моменты то ближе, то дальше от армагеддона. Наиболее далеко от конца времен часы находились в 1991 году, когда холодная война официально завершилась подписанием Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В то время стрелки часов показывали 17 минут до полуночи.

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