Таинственный "синдром третьего человека" спас жертву теракта 11 сентября

Пользователи соцсетей поделились своими необычными историями о том, как загадочный голос в голове помог им выжить в опасных ситуациях.

Во время чрезмерного стресса и переживаний человек может внезапно испытать необычное явление, которое не поддается научному объяснению. В момент страха оно кажется очень реальным и его называют "синдром третьего человека". Об этом пишет The Mirror.

Такое необычное явление часто описывают как ощущение присутствия рядом с человеком "утешителя" — видящего, слышащего или чувствующего — во время кризиса.

Сам термин упоминался в книге "Юг" 1919 года легендарного исследователя Эрнеста Шеклтона.

"…во время этого долгого и изнурительного 36-часового марша через безымянные горы и ледники мне часто казалось, что нас не трое, а четверо", — писал он.

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Совсем недавно несколько читателей платформы Buzzfeed поделились своими воспоминаниями о синдроме, рассказав несколько жутких историй, в которых им довелось побывать и где им помог "невидимый проводник". Одним из них был мужчина, который оказался в ловушке среди завалов во время теракта 11 сентября 2001 года в США. Ему удалось выжить благодаря голосу, который помогал ему.

"Я инвалид… Я был погребен под обломками в течение 15 часов, но я никогда не был один. Я постоянно слышал голос, который говорил, что это Майкл. Когда я был слаб, он продолжал говорить со мной", — написал он.

Мужчина оказался в ловушке среди завалов во время теракта 11 сентября 2001 года в США Фото: International Broadcasts Wiki

После спасения выживший обнаружил, что рядом с ним нет никого с таким именем.

"Я до сих пор удивляюсь голосу, который спас меня от еще мучительной смерти в тот ужасный день", — добавил он.

Другой историей поделилась женщина, которая не захотела называть своего имени. Она писала, что ее муж в 20 лет уснул за рулем и врезался на машине в телефонный столб. После этого ребенок постучал в окно, сказав ему, что он вызвал полицию и что нельзя выходить из машины, потому что там полно опасных проводов под напряжением.

"Полицейские сказали, что никто их не вызывал и никто не мог подойти к машине из-за проводов. А если бы мой муж попытался выбраться из машины, они бы, наверное, убили его", — писала она.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Другая читательница вспомнила, как в 1986 году, когда ей было пять лет, она чуть не подавилась хот-догом во время прогулки. В тот момент она стояла вдали от своей семьи, когда рядом с ней появилась не высокая старушка на скамейке.

"Она сидела и улыбалась мне. Я быстро показала ей, что задыхаюсь и нуждаюсь в помощи. Своим мягким милым голосом старушка сказала: "О, я знаю, знаю. Вам нужно просто расслабиться, все будет хорошо". В тот момент, когда я начала следовать ее совету, я почувствовала, как хот-дог движется по моему горлу, возвращается в рот, а затем падает на землю у моих ног. Когда я снова подняла голову, скамейки не было, и старушки тоже", — написала пострадавшая женщина.

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