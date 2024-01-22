Город, популярный среди туристов, "парализовало" после атаки таинственных хакеров

Кибератака была совершенна с помощью вредоносного программного обеспечения Ransomware, которое навсегда блокирует доступ к личным данным пострадавшего.

Таинственные хакеры атаковали системы популярного среди туристов города Кальвия на острове Майорка (Испания) и потребовали сумму откупа в размере 10 миллионов фунтов стерлингов (473 миллиона гривен). Об этом пишет Daily Star.

Испанский курорт перешел в режим отключения. Мэр города заявил, что "нет шансов" на удовлетворение требований нарушителей порядка.

В субботу (13 января) сайты муниципалитета города Кальвия на острове Майорка были взломаны с помощью программы Ransomware. Ни одна из группировок или отдельных лиц пока не взяла на себя ответственность. Ransomware — это тип вредоносного программного обеспечения, которое навсегда блокирует доступ к личным данным пострадавшего, поэтому хакеры потребовали за них плату. В данном случае выкуп составил внушительную сумму в 10 миллионов фунтов стерлингов (473 миллиона гривен).

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В ответ город сформировал кризисный комитет для оценки ущерба и разработки планов по смягчению последствий.

"Городской совет Кальвии работает над скорейшим восстановлением нормальной работы после того, как рано утром в прошлую субботу на него была совершена кибератака с целью вымогательства выкупа", — заявил пресс-секретарь.

Мэр Хуан Антонио Аменгуаль рассказал, что команда IT-специалистов проводит криминалистический анализ, чтобы оценить масштабы ущерба. Атака привела к тому, что город некоторое время был "парализован". Был приостановлен административный срок подачи заявлений, запросов и т. д. до 31 января 2024 года.

Иллюстративное фото Фото: ABC Mallorca

"Городской совет глубоко сожалеет о неудобствах, которые может причинить эта ситуация, и подтверждает свое твердое намерение разрешить сложившуюся ситуацию наиболее упорядоченным, быстрым и эффективным образом. В любом случае, телефонная и личная связь поддерживается в обычном режиме", — говорится в заявлении.

Мэр заявил, что муниципалитет ни при каких обстоятельствах не будет платить выкуп. Сообщается, что Кальвия подала официальную жалобу в Группу по борьбе с телематическими преступлениями Гражданской гвардии.

"Не нужно платить ни цента. Наймите таких же квалифицированных IT-программистов, как и те, кто взломал систему, и они взломают ее и установят защиту от будущих попыток. Хорошо заплатите им за это и покажите хакерам, что Майорка не будет идти на поводу у преступников" — рассказал журналистам один из туристов.

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