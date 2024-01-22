Женщине, которая заметила отдышку, удалили "крайне необычную" опухоль весом 32 кг (фото)

Молодая пациентка обратилась к врачу после появления ряда симптомов, включая потерю веса и общее ощущение тяжести.

В Германии 24-летней пациентке, имя которой не называется, пришлось пройти долгую и изнурительную операцию по удалению гигантской опухоли из яичника. Она продолжала медленно расти пока женщина даже не подозревая о ее существовании. Об этом пишет The Mirror.

Девушке удалили гигантскую опухоль весом 32 кг из яичника, после того как у нее появилась одышка и общее ощущение тяжести.

Молодая пациентка обратилась к врачу после появления ряда необычных симптомов, включая потерю веса. Позже выяснилось, что у нее в яичнике образовалась опухоль огромных размеров, которая также прикрепилась к кишечнику и соединительным тканям органа.

Врачи решили сразу же провести операцию, так как, если оставить опухоль в покое, у женщины могли бы развиться более серьезные проблемы со здоровьем. После долгой и изнурительной процедуры специалисты из Университетской женской клиники в Магдебурге (Германия) успешно удалили новообразование.

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Доктор Атанас Игнатов, работавший на этой операции, сказал, что новообразование было цистаденомой, которая представляет собой тип доброкачественной опухоли, развивающейся из тканей яичника.

"Опухоль такого размера крайне необычна, поскольку женщины обычно обращаются за медицинской помощью на ранних стадиях. Пациентка боялась операции и поэтому подавляла ее. Я хотел бы подчеркнуть, что пострадавшие женщины не должны бояться. С нами они в надежных руках. Наша клиника ориентирована на оказание высокоспециализированной медицинской помощи. Ранняя диагностика — залог успешного лечения, и мы поддерживаем наших пациентов в этом важном аспекте профилактической медицины", — отметил доктор.

Девушке удалили гигантскую опухоль весом 32 кг из яичника Фото: Jam Press

После операции у пациентки не возникло никаких осложнений, и через неделю ее даже выписали из больницы.

Цистаденома — невероятно редкое явление, поскольку обычно их обнаруживают во время сканирования, чтобы выявить что-то другое. В данном случае опухоль могла расти в течение длительного времени, оставаясь незамеченной. Прогноз обычно благоприятный, но в более редких случаях это может привести к перекруту яичника или разрыву кисты.

Издание отмечает, что в большинстве случаев кисты яичников исчезают сами по себе в течение нескольких месяцев, и повторное УЗИ должно это подтвердить.

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