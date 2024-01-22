Тайна пенсионерки: новых хозяев дома шокировала находка на чердаке у покойной бабушки (фото)

Новые владельцы жилья надеется выручить сотни фунтов стерлингов, продав раритеты на аукционе.

Молодая пара Эллиотт Уильямс и Меган Роуз была ошеломлена, обнаружив более 100 винтажных эротических журналов, спрятанных на чердаке их дома во время ремонта. Об этом курьезном случае написало издание Metro.

Супруги из британского Бирмингема сделали пикантное открытие, когда занимались обустройством чердака в новом доме. Скрытая коллекция 1960-1980-х годов содержала экземпляры таких изданий, как Mayfair, Penthouse, Club International и Men Only. Среди вещей была и секс-кукла и письма с именем "Фрэнсис".

Найденные на чердаке эротические журналы Mayfair, Penthouse, Club International и Men Only Фото: BNPS

Как ни странно, раритеты до сих пор в хорошем состоянии после десятилетий забвения. Новые владельцы жилья надеется выручить сотни фунтов стерлингов, продав их на аукционе.

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"Мы с Эллиоттом купили этот дом несколько лет назад и планировали фактически снести его и отстроить заново. Эти журналы для взрослых на чердаке обнаружил именно Эллиот. Он был шокирован, а я не могла поверить своим глазам", — рассказывает 26-летняя Меган.

По ее мнению, "Фрэнсис" хотел спрятать журналы от своей партнерши или мамы.

Дом Эллиотт Уильямс и Меган Роуз Фото: BNPS

"Мы купили этот дом у одинокой бабушки, она умерла. Я не думаю, что эти журналы принадлежали ей. После того как мы отошли от первоначального шока, то подумали, что, возможно, те журналы представляют материальную ценность. Даже занялись поисками в интернете и теперь собираемся продать их на аукционе.

Напомним, ранее Фокус писал о похожей истории. Супруги начали ремонт в доме 1960-х годов и нашли на чердаке забитую потайную дверь. Открыв ее, они нашли серебряный чемодан, который предыдущий владелец хорошо спрятал. Хозяева рассказали о своей находке в социальных сетях, и многие люди призвали их немедленно съехать.

Найденные на чердаке эротические журналы Mayfair Фото: BNPS

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