Девушка на первом свидании узнала, что у ее избранника есть идентичное тату на пальце (фото)

Алиса Мандри не знает, как логично объяснить это невероятное совпадение. У них не было общих друзей в соцсетях, да и живут они далеко друг от друга.

Молодая пара на первом свидании узнала об идентичных татуировках на пальцах рук друг у друга. Интересно, что они набили эти надписи в один и тот же день — еще до того, как впервые в жизни встретились. О курьезной истории написало издание Mirror.

Британка Алиса Мандри из Окстеда рассказала, что они с ее нынешним бойфрендом Морганом сделали татуировку со словом "Обещание" на среднем пальце. У каждого из них была на это личная причина, но пара была поражена, что желание возникло у них в одно время.

В тот день Мандри вместе со своей лучшей подругой гуляли на рейве. Днем было скучно, поэтому девушка решила записаться на татуировку. Не зная, что выбрать, она нашла в интернете фото с вытатуированным словом "обещание" на пальце — и сразу почувствовала, что это правильный выбор.

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Под конец рейва Алиса со своей подругой разговорились с двумя парнями, одним из которых был Морган. Пара обменялась контактами, а на следующий день уже договорилась о первой встрече, чтобы оправиться после бурной ночи. Именно тогда Алиса и заметила повязку на пальце юноши. Выяснилось, что он также сделал аналогичную надпись.

"Я не могла оторвать взгляд. В голове промелькнуло: если сказать ему, то он может подумать то же самое, что и я. Или он мой сталкер, или мы родственные души. Так что я просто сказала: не знаю, как тебе это объяснить, но у нас абсолютно одинаковые татуировки", — вспоминает британка.

Алиса не знает, как логично объяснить это невероятное совпадение. Поскольку у них не было общих друзей в соцсетях. И к тому же парень живет в 45 минутах езды от нее.

Пара сделала одинаковое тату в один и тот же день еще до своего знакомства Фото: Caters news

"Мы просто сидели и смотрели друг на друга. Думали о том, что происходит? Какая-то магия? У нас одинаковые татуировки на одном и том же пальце, на одной и той же руке, выполненные одним и тем же шрифтом", — говорит девушка и добавляет, что на следующей неделе они вместе с Морганом едут отдыхать, ведь выяснилось, что взяли отпуска на тот же период.

Пара уже забронировала совместное путешествие в Турцию.

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