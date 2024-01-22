Жена отомстила неверному мужу, оставив отчаянное послание на матрасе (фото)

Женщина дала понять, что собирается подать на развод.

Жена придумала хитроумный способ отомстить своему неверному мужу и решила рассказать об измене всем жителям района, где они живут. Об этом пишет издание Mirror.

Подробнее о своей истории женщина рассказала в одном из тематических форумов на социальной платформе Reddit под названием "Давайте приведем детей к этому".

Автор поста публично осудила поступок мужа, написав возмущенную записку красной краской на матрасе и выставила его у стены их дома. Женщина дала понять, что собирается подать на развод.

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В записке было написано: "Я сменила замки (имя мужа растушевано). Отнеси постель к (имя любовницы растушевано). Проститутка. Я подаю на развод. Рассказала детям, что ты сделал в нашей постели, они тебя больше не любят".

Матрас с надписью обиженной жены Фото: Reddit

Впрочем, часть комментаторов считает, что она перегнула палку. И дело не только в том, что о семейных скандалах узнали соседи — автор поста в Reddit также анонимно выложила фотографию.

Мнения пользователей относительно этого курьезного инцидента разделились. Многие осудили поведение мужчины, но нашлись сторонники более сдержанной позиции.

"Почему дети не заслуживают того, чтобы узнать, что важный в их жизни человек может оказаться плохим? Я бы, конечно, не стал рассказывать подробности, но если они уже знают о сексе, то должны понимать, что их отец поступил неправильно"

"Дети заслуживают знать, почему их семья распадается. Конечно, информацию нужно подавать с учетом их возраста, но дети умнее, чем мы думаем"

"Это гнев и обида, а не обдуманные действия"

"Ругать партнера за измену это нормально, но дети заслуживают хороших отношений с отцом. Зачем им знать о том, что их не касается?"

"Похоже, она сначала написала первое предложение, а потом вернулась в еще более возбужденном состоянии и дописала — об этом говорит ширина букв"

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