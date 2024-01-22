Жена отомстила неверному мужу, оставив отчаянное послание на матрасе (фото)
Женщина дала понять, что собирается подать на развод.
Жена придумала хитроумный способ отомстить своему неверному мужу и решила рассказать об измене всем жителям района, где они живут. Об этом пишет издание Mirror.
Подробнее о своей истории женщина рассказала в одном из тематических форумов на социальной платформе Reddit под названием "Давайте приведем детей к этому".
Автор поста публично осудила поступок мужа, написав возмущенную записку красной краской на матрасе и выставила его у стены их дома. Женщина дала понять, что собирается подать на развод.
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В записке было написано: "Я сменила замки (имя мужа растушевано). Отнеси постель к (имя любовницы растушевано). Проститутка. Я подаю на развод. Рассказала детям, что ты сделал в нашей постели, они тебя больше не любят".
Впрочем, часть комментаторов считает, что она перегнула палку. И дело не только в том, что о семейных скандалах узнали соседи — автор поста в Reddit также анонимно выложила фотографию.
Мнения пользователей относительно этого курьезного инцидента разделились. Многие осудили поведение мужчины, но нашлись сторонники более сдержанной позиции.
- "Почему дети не заслуживают того, чтобы узнать, что важный в их жизни человек может оказаться плохим? Я бы, конечно, не стал рассказывать подробности, но если они уже знают о сексе, то должны понимать, что их отец поступил неправильно"
- "Дети заслуживают знать, почему их семья распадается. Конечно, информацию нужно подавать с учетом их возраста, но дети умнее, чем мы думаем"
- "Это гнев и обида, а не обдуманные действия"
- "Ругать партнера за измену это нормально, но дети заслуживают хороших отношений с отцом. Зачем им знать о том, что их не касается?"
- "Похоже, она сначала написала первое предложение, а потом вернулась в еще более возбужденном состоянии и дописала — об этом говорит ширина букв"
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