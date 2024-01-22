Не знала о "проклятии": туристка украла сувенир из сакрального города и погубила себя

Многие путешественники, укравшие артефакты из Помпеев, присылали потом письма с извинениями, чтобы избежать страшных последствий.

Путешественница, у которой после кражи камней из Помпеев был диагностирован рак груди, заявила, что не знала о "проклятии". Только вернувшись домой, женщина прочитала, что артефакты из этого места приносят несчастье. О ее истории написало издание Business Insider.

Неназванная туристка вернула украденные куски пемзы вместе с письмом, написанным на английском языке, в котором она извинилась за свои действия и объяснила ситуацию.

"Я не знала о проклятии. Не знала, что нельзя брать ни одного камня. Я была молодой и здоровой женщиной, врачи сказали, что мне просто не повезло. Пожалуйста, примите мои извинения и эти куски", — говорится в письме, которое заканчивается словами "Mi dispiace", то есть "Мне жаль" в переводе с итальянского.

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Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи на юге Италии, опубликовал в своей заметке в Х (бывший Twitter) фотографию письма и камни.

"Дорогой анонимный отправитель этого письма, глыбы пемзы прибыли в Помпеи. Успехов вам в будущем и, как говорят в Италии, in bocca al lupo (удачи)", — отметил Цухтригель

Сообщение Габриэля Цухтригеля Фото: Twitter

По его словам, многие туристы, которые воровали артефакты из этого места, присылали письма с извинениями, ссылаясь на "проклятие". Мужчина в очередной раз предупредил, что кража предметов из археологических памятников является преступлением, и об этом нужно сообщать властям.

Что интересного в Помпее?

Римский город Помпеи знаменит тем, что после извержения Везувия в 79 году н.э. он был "похоронен" под слоем вулканического пепла (одно из самых мощных вулканических извержений за всю историю существования человечества). В течение длительного времени злоумышленники воровали отсюда камни, чтобы продать их на сувениры туристам и торговцам по всему миру.

Город Помпеи в Италии Фото: Wikipedia

В последние годы итальянская полиция значительно усилила меры противодействия хищению культурных ценностей. В мае 2023 года карабинеры арестовали 16 человек и изъяли более 3500 артефактов, нелегально добытых во время раскопок.

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