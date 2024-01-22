Краж стало меньше: в Лондоне копы притворяются пьяными, чтобы ловить преступников (видео)

Новая тактика правоохранителей уже дала первые плоды — уровень преступности в опасных районах британской столицы снизился.

В Лондоне правоохранители начали применять новую тактику, чтобы уменьшить количество краж в городе. Для этого они притворяются пьяными. Об этом пишет издание Sky News.

Так, во время ночных патрулирований в "проблемных" районах правоохранители изображают из себя пьяных и ловят воров, как говорится, "на живца". Когда те замечают потенциальную жертву, то попытаются ее ограбить, а в это время рядом появляются другие правоохранители и ловят злоумышленников.

Руководство полиции отмечает, что благодаря актерскому мастерству копов и новой тактике в британской столице в последнее время количество краж существенно уменьшилось.

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Напомним, что в Лондоне двое неизвестных мужчин похитили антивоенную работу уличного художника Бэнкси. Это произошло менее чем через час после того, как подтвердили подлинность инсталляции.

Ранее сообщалось, что на британских островах семеро осужденных, которых отправили в тюрьму на неопределенный срок, покончили с собой, потому что правительство отказалось от практики пересмотра приговоров.