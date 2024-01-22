Мужчина в отпуске нашел "коричневый камень", который стоит миллионы (фото)

Позже кладоискатель разделил драгоценный камень пополам, подарив одну половину невесте, а другую — дочери.

Жюльен Навас из Парижа решил разнообразить свой отпуск в Америке и отправился на раскопки в государственный парк "Кратер алмазов" (Арканзас). Всего через несколько часов турист нашел бриллиант весом 7,46 карата. Об этом пишет издание Mirror.

"Я приехал в парк около девяти утра и сразу взялся копать. Это очень тяжелый труд, поэтому к обеду я уже в основном просто осматривал поверхность земли, выискивая что-нибудь необычное", — рассказывает Жюльен.

Заместитель директора парка Веймон Кокс подтвердил, что Жюльен наткнулся на алмаз размером с конфету-драже. Коричневый камень, похожий на мраморный шарик, вскоре обработали. Жюльен назвал его "Бриллиант Карин" в честь своей невесты.

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Позже кладоискатель разделил драгоценный камень пополам, подарив одну половину невесте, а другую — дочери. Он планирует вернуться в парк вместе с девочкой, когда та подрастет.

Камень, найденный в "Кратере алмазов" в Арканзасе Фото: Arkansas State Parks

Сотрудники парка отметили, что это восьмая по величине находка с 1972 года. Среди наиболее значимых также был алмаз "Дядя Сэм" весом 40,23 карата (самый большой алмаз, найденный в США), алмаз "Звезда Амарилло" — 16,37 карата; алмаз "Звезда Арканзаса" — 15,33 карата и алмаз "Эсперанса" в 8,52 карата.

Сообщается, что Жюльен посетил "Кратер алмазов", чтобы увидеть запуск ракеты Vulcan Centaur от United Launch Alliance.

Чем интересен "Кратер алмазов"?

Это уникальное место для поиска алмазов в штате Арканзас, США. В 1972 году кратер, занимающий площадь в 369 га, открыли как туристическую аттракцию для поиска драгоценных камней. Посетители имеют возможность сделать это самостоятельно. Всего в парке нашли 75 тысяч алмазов.

Напомним, ранее Фокус писал о Джерри Эвансе, который нашел бесцветный алмаз весом 4,87 карата во время прогулки в парке "Кратер алмазов" в Мерфрисборо, что в США. Мужчина вместе со своей девушкой собирал все, что, по его мнению, могло иметь хоть какую-то ценность. Впрочем, пара даже подумать не могла, что "кусок стекла" на самом деле стоит миллионы.

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