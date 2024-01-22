Пряталась 200 лет: возле пешеходной дорожки нашли уникальный цветок (фото)

Карликовую фиалку никогда раньше не находили в Тасмании. Этот вид находится под угрозой вымирания.

Студентка Джульетта Гейнор-Браун гуляла по национальному парку Бен Ломонд в Тасмании (Австралия) и случайно наткнулась на небольшой фиолетовый цветок, который рос возле тропинки. Позже оказалось, что это растение крайне редкое, пишет издание ABC.

Гейнор-Браун рассказала, что остановилась в одном из горных домиков в парке в прошлом месяце. Однажды она вместе с друзьями пошла на прогулку к плато и на обратном пути увидела необычный цветок.

Девушка сфотографировала растение и загрузила снимок на платформу для ученых iNaturalist. Снимок сразу привлек внимание экспертов.

Джульетта Гейнор-Браун получает степень магистра по сохранению природоохранных территорий. Фото: Matthew Baker

Оказалось, что карликовая фиалка никогда ранее не регистрировалась в Тасмании. Этот вид находится под угрозой вымирания и встречается лишь в нескольких местах на востоке Виктории и юго-востоке Нового Южного Уэльса.

Читайте также:

Книга 1913 года удивила пользователей соцсетей

Женщина купила на распродаже произведение искусства за 4 доллара

Мужчина нашел зловещее фото на чердаке дачного дома

"Счастливый случай"

Во время рождественских каникул двое австралийских экспертов по фиалкам одновременно оказались в Тасмании. Натуралисты отправились к локации, на которую указала Гейнор-Браун, чтобы собрать образцы и окончательно подтвердить их вид. Они поместили цветок в гербарий для сушки, а в будущем планируют передать находку в государственные фонды.

Карликовая фиалка никогда ранее не регистрировалась в Тасмании. Фото: Matthew Baker

Карликовую фиалку добавят в список видов под угрозой исчезновения в Тасмании, а данные о ее распространении во всей Австралии будут обновлены с учетом новой информации.

"Пряталась 200 лет"

"У нас появился прекрасный вид, хоть и исчезающий. Это чрезвычайно редкая фиалка, которую называют карликовой (Viola improcera). Важно распространять новую информацию о находке, поскольку сейчас мы знаем об ареале, но, возможно, она более распространена, просто раньше не замечалась", — отмечает Мигель де Салас, старший куратор ботаники Тасманийского музея и художественной галереи.

Карликовая фиалка любит расти в районах, где ей не мешают люди. Фото: Matthew Baker

По его словам, растение любит расти в районах, где ему не мешают люди.

"Фиалка пряталась 200 лет прямо возле пешеходной дорожки, и это показывает, насколько хорошо это растение умеет маскироваться", — добавил он.

Кстати, сама Гейнор-Браун получает степень магистра по сохранению природоохранных территорий. Она начала использовать iNaturalist около года назад, чтобы улучшить свои навыки идентификации растений.

Читайте также:

Супруги купили старую лодку и превратили ее в дом на воде

Женщина нашла секретный бункер в бабушкином доме

Женщина нашла старинный чемодан за потайной дверью в новом доме