Студент 4 дня не чувствовал пулю в голове, думая, что в него ранее попал камень (фото)

Нейрохирург Флавио Фалькомета, рассказал, что если бы пуля зашла на несколько миллиметров глубже, то могла бы нанести гораздо более серьезные повреждения и оставить руку или одну сторону тела парализованной.

21-летний Матеус Фасио из Бразилии, у которого пуля застряла в мозгу, целых 4 дня не обращался за медицинской помощью, думая, что в него просто попал камень. Парень даже ходил купаться и веселиться с друзьями. Об этом пишет Daily Star.

Студент университета до того, как узнал правду, вел обычный образ жизни, даже ходил гулять с приятелями. Только когда возникли проблемы с правой рукой, он обратился за медицинской помощью.

После двухчасовой операции по спасению жизни и двух дней в реанимации пулю наконец-то извлекли. Его мама, Лусиана Фасио, сказала, что ее сын "родился заново".

"Часть пули проникла в мозг, что вызвало компрессию в этой области и привело к непроизвольным движениям руки. Если бы пуля попала на несколько миллиметров глубже, она могла бы нанести гораздо более серьезные повреждения и оставить его руку или одну сторону тела парализованной", — рассказал нейрохирург Флавио Фалькомета, оперировавший Матеуса.

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В настоящее время полиция выясняет, откуда была выпущена пуля. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в парня выстрелили в канун Нового года.

"Я подумал, что это камень, что-то в этом роде. Это было похоже на звук взрыва, когда взрывается бомба, но внутри моей головы. Кровотечение остановилось, мы ушли, я принял душ и отправился на вечеринку", — рассказал бразильскому телеканалу Jornal Nacional Матеус.

В больницу парень попал 4 января, когда его правая рука стала "вялой" Фото: Daily Star

На Новый год студент и его приятели вернулись на пляж. Ко 2 января он вернулся в свой родной город Жуис-де-Фора в штате Минас-Жерайс. В больницу парень попал 4 января, когда его правая рука стала "вялой" и начались мышечные спазмы. Выяснив, что причиной симптомов была пуля в мозгу, полиция взяла у него показания.

"Необъяснимо, как можно четыре дня держать пулю в голове и выжить. Я чувствую, что мой сын родился заново", — рассказала его мама.

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