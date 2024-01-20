"Поистине ужасающее": модель попробовала мамин пирог из "прошлого" (фото)

Сара Макгонагалл вернуться домой на праздники, чтобы провести время с семьей и полакомиться сладостями. Однако необычный привкус десерта заставил девушку насторожиться.

Сара Макгонагалл из США хотела попробовать мамин яблочный пирог, но, откусив кусочек, ощутила в нем неприятный привкус, хотя родительница клялась, что рецепт был таким же, как обычно. Об этом пишет Daily Star.

Женщина, которая работает моделью продолжала есть выпечку и только потом сделала "поистине ужасающее" открытие.

Жительница Нью-Йорка Сара Макгонагалл была рада вернуться домой в Бостон на Рождество, чтобы провести время с семьей и полакомиться праздничными сладостями. Девушка, которая работает фотографом, моделью и художницей особенно хотелось полакомиться маминым яблочным пирогом.

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Сара ощутила неприятный привкус в фруктовом десерте и быстро обратилась к родственнице.

"Я всегда улавливаю малейшие запахи или звуки, поэтому было логично, что только я уловила странный вкус. Это было не обязательно плохо, но на Рождество я спросила маму, не изменила ли она смесь специй, которую использовала, потому что она казалась очень мелкозернистой и немного грязной. Она будто попала в заднюю часть горла, прежде чем достигла вкусовых рецепторов", — рассказала американка.

Ее мама клялась, что все было точно так же, поэтому Сара попыталась отмахнуться от необычного привкуса. Но все изменилось после того как она вернулась за второй порцией.

Сара Макгонагалл вернуться домой на Рождество Фото: X (Twitter)

Мать модели не изменила рецепт, но она отметила, что мускатный орех был "немного слипшимся". После того как Саре вручили банку со специями, ее мир "рухнул сам собой". Причина необычного вкуса была найдена. Сара проверила срок годности мускатного ореха и была потрясена, обнаружив, что он просрочен на целых 23 года.

"И тогда пирог, который все еще сидел у меня в желудке с вечера, вдруг превратился в двухтонную гирю", — говорит она.

Некоторые специи были датированные 1990 годом Фото: X (Twitter)

Мама американки нашла в этом забавную сторону и начала смеяться. Сара сразу же побежала на кухню и начала проверять все шкафчики. К ее ужасу, мускатный орех, датированный ноябрем 2000 года, оказался не самым старым. При дальнейшем осмотре она обнаружила твердые тюбики с глазурью для украшения, датированные "серединой-концом 1990-х годов".

Сара говорит, что после этого случая вся семья стала тщательнее проверять этикетки на вещах.

"Процесс очистки оставшегося ящика для специй был одновременно ужасающим и абсолютно истеричным", — добавила она.

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