Доставляли краном: отец по ошибке купил для сына 6-метрового динозавра (фото)

Огромную статую не могли сдвинуть семь взрослых мужчин. Во время транспортировки она намокла из-за дождя и весила около двух тонн.

Андре Биссон из Гернси (остров у побережья Нормандии в проливе Ла-Манш) по ошибке купил для сына 6-метрового динозавра. В 2020 году мужчина сделал заказ в интернете, который пришлось доставлять краном. Об этой истории вспоминает британский таблоид The Mirror.

Самоотверженный отец исполнил желание своего сына, когда тот попросил "самого большого динозавра, которого ты когда-либо видел".

Мужчина не ожидал получить 6-метровую статую. Ее пришлось спускать в саду рядом с домом с помощью крана.

Когда 4-летний сын Андре Биссона Тео попросил "самого большого карнотавра, которого тот когда-либо видел", отец из Гернси решил так и поступить. Он заказал статую по интернету за 1 000 фунтов стерлингов (47 541 гривен) и думал, что получит динозавра длиной в три метра. Когда статуя была доставлена, оказалось, что она почти в два раза больше.

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Андре нашел объявление в интернете после того, как его партнер упомянула, что парк развлечений на Джерси, Тамба-парк, распродает старые запасы статуй динозавров.

"Дело в том, что его продавали через интернет, было только уменьшенное изображение, чтобы попытаться оценить размер. Никаких подробностей, и спросить было не у кого, но мне было все равно! Я знал, что он будет большим, рассчитывал на 3 м в длину и 1,5 м в высоту… как оказалось, он был гораздо больше — почти 6 м в длину и 2,3 м в высоту", — рассказал отец мальчика.

Огромную статую не могли сдвинуть семь взрослых мужчин Фото: Facebook

По словам мужчины, он не понимал, насколько он велик, пока компания по доставке не сказала ему, что он не поместится в грузовик. Задача по перевозке динозавра усложнилась из-за сильного дождя. В результате кожа карнотавра намокла, и вес статуи увеличился до двух тонн.

"Семь парней не могли поднять или сдвинуть его с места… поэтому им пришлось организовать JCB (кран), чтобы вытащить его", — добавил отец.

Андре купил динозавра, которого назвали Чаз, в качестве рождественского подарка для своего сына. Но его не смогли доставить вовремя из-за его размеров. Тамба-парк даже прислал семье динозавра поменьше, чтобы извиниться за задержку.

Карнотавры — любимый вид Тео, и четырехлетний малыш впервые попросил динозавра после просмотра диснеевского фильма "Динозавр".

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