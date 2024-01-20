Впервые за 200 лет: мужчина выловил в проливе Темзы редчайшую рыбу (фото)

Британец говорит, что поймал лосося неподалеку от района Митчем на юго-западе Лондона.

34-летний рыбак Гектор Родригес выловил редчайшего атлантического лосося во время рыбалки в Лондоне. Это одна из первых подобных находок за последние 200 лет, пишет издание The Sun.

Мужчина поймал эту 3-фунтовую (1,36 кг) рыбу в притоке Темзы — реке Вондл. Теперь экологи надеются, что популяция атлантического лосося, который находится под угрозой вымирания, возможно, со временем восстанавливается в этом водоеме.

"Я был потрясен. Лосось очень сильный — он трижды выпрыгивал из воды и делал кульбиты", — рассказывает журналистам Гектор, работающий в строительной сфере.

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Британец добавляет, что поймал лосося неподалеку от района Митчем на юго-западе Лондона. Он был худым и голодным, возможно, из-за того, что поднимался выше по течению, чтобы отложить икру.

Гектор Родригес показывает свой уникальный улов Фото: The Sun

"Агентство по охране окружающей среды начало целую программу по возвращению лосося в Темзу. Впрочем, они уже почти потеряли надежду. Если лососи заплывают в реку и проявляют интерес к нересту, то это очень хороший знак. Будем надеяться на лучшее", — говорит в интервью Алисон Дебни из местного зоологического общества.

Атлантический лосось Фото: The Sun

В свою очередь, Стюарт Синглтон-Уайт из ассоциации британских рыбаков назвал находку "очень волнующей", но призвал к сдержанности и добавил, что эта рыба могла и по ошибке заплестись в пресный водоем.

Гектор решил выпустить уникальный улов обратно в реку.

"Надеюсь, мы увидим больше таких лососей", — с надеждой добавил он.

К слову, в 18-м веке этот вид был под угрозой исчезновения из-за фабричных стоков, которые загрязняли воду. В целом же численность атлантического лосося в Британии с 2006 года сократилась на 50%, а в мире — на 23%.

Река Вондл, один из протоков Темзы Фото: The Sun

Что известно об атлантическом лососе?

Атлантический лосось размножается в пресных водах рек и ручьев, но большую часть жизни плавает в океане. Самые крупные представители этого вида могут достигать более 40 кг веса, зафиксированный рекорд — 52 кг.

Эта рыба славится своими сезонными миграциями, поскольку может преодолевать тысячи километров к местам нереста.

Мясо атлантического лосося широко используется в кулинарии и считается деликатесом. К сожалению, из-за незаконного вылова, загрязнения водоемов и строительства плотин на реках популяция атлантического лосося неуклонно сокращается.

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