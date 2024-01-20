Невеста увидела своего будущего мужа и проплакала всю свадьбу (фото, видео)

Во время церемонии девушка в роскошном белом платье с декольте сидела молча, едва сдерживая слезы.

В китайской северо-центральной провинции Ганьсу невеста проплакала почти всю свадьбу. Несчастную девушку заставили выйти замуж за почти незнакомого мужчину, ведь такой подход к браку является традиционным в этой местности и считается нормой. Об этом сообщает издание AsiaWire T4.

На видео продемонстрировано, как девушка отказывается держать жениха за руку и отклоняет его попытки помочь ей со свадебным платьем.

Несчастную девушку заставили выйти замуж за почти незнакомого мужчину Фото: TikTok

Отмечается, что пара встречалась лишь несколько раз перед церемонией. Но у невесты не было другого выбора, она вынуждена подчиниться обычаям.

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Во время празднования молодая девушка в роскошном белом платье с декольте сидела молча, едва сдерживая слезы.

Пара встречалась всего несколько раз перед церемонией Фото: TikTok

Эти кадры вызвали сочувствие у пользователей китайской сети Douyin — аналог TikTok. Многие возмутились из-за подобных традиций, которые заставляют людей страдать в несчастном браке без любви. Юзеры призывают уважать свободу выбора и не навязывать устаревшие правила.

"Я бы хотел, чтобы это были слезы радости"

"Если ты кого-то не любишь, то не нужно жениться. Зачем заставлять людей страдать?"

"Что это за обычай? Если тебе не нравится, просто убегай"

Кстати, принудительные браки были запрещены в Китае еще в 1950 году, но в некоторых регионах обычай сохраняется до сих пор как пережиток прошлого.

В целом в Китае растет беспокойство по поводу демографического кризиса. В 2022 году в стране было зарегистрировано лишь 6,83 миллиона браков — это наименьшее число с момента обнародования данных в 1986 году. Средний возраст для первого брака в 2020 году составил 28 лет, а ранее чаще всего женились в 24 года. Чтобы переломить эту тенденцию, местные власти предлагают денежное вознаграждение для молодоженов.

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