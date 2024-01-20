Дома возле вулкана мгновенно раскупают: там есть одно преимущество, затмевающее все риски
Рынок аренды в этом районе также пережил всплеск: дома с тремя спальнями, которые раньше арендовали за 1500 долларов, теперь стоят аж 2300.
Район Пуна на Гавайях — идеальное место для покупки недвижимости по доступной цене. Однако эта местность таит в себе смертельную опасность из-за близости к вулкану Килауэа. Несмотря на риски, сюда хлынул поток переселенцев в поисках своего рая, пишет издание New York Post.
В 2018 году извержение вулкана превратило Пуну в зону бедствия — под лавой оказалось более 700 домов. Как ни странно, но сегодня этот район демонстрирует самые высокие темпы роста населения на Гавайях.
Земля здесь стоит копейки — дешевле нет во всем штате. Несмотря на угрозу новых извержений, поток желающих не иссякает.
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Местный риелтор Джаред Гейтс называет Пуну "последним оплотом доступности" на Гавайях. И хоть ни один из разрушенных домов так и не был восстановлен, эта земля по-прежнему привлекает новых владельцев.
Первые поселенцы в этих краях ценили нетронутую природу и возможность автономного проживания без коммуникаций. Затем сюда потянулись семьи с детьми и пенсионеры, которые искали выгодных предложения для покупки собственного жилья.
Рынок аренды в Пуне также пережил всплеск: дома с тремя спальнями, которые когда-то арендовали за 1500 долларов, теперь стоят аж 2300 долларов. По мнению Тины Гарбер, которая прожила здесь 21 год, новоселы не понимают трудностей жизни на вулканических землях.
Да и инфраструктура Пуны по-прежнему оставляет желать лучшего — в этом районе нет даже канализации и больницы. Многие до сих пор используют для личных нужд дождевую воду и выгребные ямы.
Именно поэтому эксперты по недвижимости советуют несколько раз подумать, прежде чем решиться сюда переехать.
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