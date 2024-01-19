Выглядит "шикарно": супруги купили старую лодку и превратили ее в дом на воде (видео)

Нэнси и Дэйл в течение последних трех лет переделывали заброшенное судно в жилье своей мечты. Небольшой дом на воде они назвали The Pig Boat.

Одна супружеская пара из Великобритании рассказала о том, как они купили старую лодку в плохом состоянии в Facebook и превратили его в "шикарный" небольшой дом на воде. Свое новое жилье они показали в ролике опубликованном в TikTok.

Нэнси и Дэйл купили узкофюзеляжную лодку 1970-х годов три года назад и решили, что хотят сделать из нее необычный дом. Супруги рассказывают о пройденном пути в видеороликах, которые они публикуют в своих социальных сетях. Свой дом на воде они решили назвать The Pig Boat.

В одном из видео Нэнси рассказала, что им пришлось купить лодку, ни разу не взглянув на нее, так как тогда ее не разрешили осмотреть из-за изоляции из-за пандемии COVID-19. Однако она отметила, что это была "любовь с первого взгляда".

После покупки Нэнси и Дейл полностью избавили судно от всех старых вещей и жили в нем, когда там были только туалет, походная плита и костер. Пока они ремонтировали лодку, им пришлось спать на надувном матрасе просто на полу.

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Супругам приходилось принимать душ в развлекательных центрах в деревнях, мимо которых они проплывали по пути домой. Они по покрасили лодку и отправились из Бата (где они купили лодку) обратно в Лондон. По словам Нэнси, никто из них никогда раньше не управлял судном, но они просмотрели несколько видеороликов на YouTube, чтобы разобраться в ситуации. Через месяц они все же добрались до Лондона, пройдя через ряд испытаний, например застряв в грязи.

Ремонт занял почти 3 года Фото: коллаж Фокус

Нэнси сказала, что теперь лодка преобразилась и выглядит "шикарно". На фотографиях и видео, опубликованных в их аккаунте в Instagram, видно, как теперь выглядит лодка.

Внутри появилась большая двуспальная кровать и симпатичная кухня с причудливым зеленым холодильником, раковиной и плитой. Стены украшает множество очаровательных растений, а на крыше есть даже небольшая печь для пиццы.

"Это решение изменило мою жизнь. Хотя я чувствую себя благословенной, но это не всегда было легко", — отметила Нэнси.

Пользователи в TikTok оставили множество комментариев, в которых в основном хвалили супругов за смелый их шаг.

"Это потрясающе! Абсолютная мечта!", "Это моя мечта — жить на узкоколейке", "Вот на что была бы похожа моя жизнь без детей", — писали зрители.

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