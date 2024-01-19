Бездомного арестовали за то, что он сжег флаг страны для приготовления ужина (фото)

В беседе с сотрудниками полиции бездомный рассказал, что власти не смогли защитить его и поэтому он все потерял.

43-летний Фам Конг Хунг Нхан из Вьетнама грозит 3 года тюрьмы после того, как он показал в соцсети кадры того как он сжигает флаг страны. Об этом пишет Radio Free Asia.

Бездомный мужчина был арестован после того, как он якобы опубликовал в Facebook видео, на котором он кинул флаг страны в огонь с целью приготовления своего ужина. Нхан живет в провинции Ба Риа-Вунгтау на юге Вьетнама.

Мужчина был задержан полицейским следственным управлением города Ба Риа по обвинению в "оскорблении национального флага" в соответствии со статьей 351 Уголовного кодекса Вьетнама. Это нарушение наказывается тюремным заключением сроком до трех лет и общественными работами.

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Власти утверждают, что 9 декабря 2023 года Нхан оставил мешок с собранным им мусором для продажи перед одним из домов, а сам пошел купить кофе, а когда вернулся, обнаружил, что мешок исчез. В гневе он сорвал флаг с одного из домов и отнес их в свое убежище на пустом участке. Позже вечером, он использовал свой мобильный телефон, чтобы записать, как он кладет флаг в свою дровяную печь, пока готовится ужин. На следующий день Нхан выложил почти четырехминутное видео на свой аккаунт в Facebook.

Мужчина считал, что власти не смогли защитить его Фото: Radio Free Asia

В докладе полиции приводятся показания Нхана о том, что члены его семьи отвергали его, поскольку он был бездомным и вынужден был зарабатывать на жизнь сбором мусора на продажу. Он считал, что власти не смогли защитить его.

Издание отмечает, что мужчина использовал свой аккаунт в Facebook для размещения и распространения историй, фотографий и видеороликов оскорбительного для национального флага содержания, искажающих и порочащих честь и достоинство отцов-основателей и лидеров партии и государства, искажающих правду революционной истории и порочащих народное правительство и социалистический режим во Вьетнаме.

Аккаунт в Facebook Hung Van Pham Cong, который предположительно принадлежит Няну, имеет более 4 000 подписчиков и содержит ряд постов, восхваляющих флаг бывшей Республики Вьетнам и критикующих нынешний режим.

В последующие дни видео с горящим флагом несколько раз было удалено.

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