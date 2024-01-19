Самолет загорелся через несколько минут после взлета: этот жуткий момент попал на видео

Пожарная служба Майами вовремя отреагировала на аварию. В результате инцидента никто не пострадал, сообщают в аэропорту.

В аэропорту Майами, что в США, из хвостовой части грузового самолета Boeing 747 в полете внезапно вырвались огромные языки пламени. Экипажу пришлось совершить экстренную посадку. О чрезвычайном происшествии, которое произошло поздно вечером в четверг, 18 января, сообщает издание Reuters.

На опубликованном видео можно увидеть, как авиалайнер поднимается в ночное небо, а из его двигателя вырываются клубы огня и искр. Пилоты смогли включить режим снижения и благополучно посадить лайнер в аэропорту Майами. К счастью, члены экипажа не пострадали.

Данные отслеживания полетов Flightradar24 показывают, что пилот был вынужден совершить аварийную посадку Фото: Flightradar24

Представитель авиакомпании Atlas Air, которой принадлежит Boeing, заверил, что после инцидента будет проведена тщательная проверка, чтобы выяснить причину возгорания. Ведь безопасность пассажиров, по его словам, остается приоритетом перевозчика.

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Пожарная служба Майами также вовремя отреагировала на аварию. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, сообщают в аэропорту. Пока не известно, сколько членов экипажа находилось на борту.

Boeing отказалась от комментариев журналистам, в General Electric также не ответили на информационные запросы и никак не прокомментировали эту ужасную аварию.

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