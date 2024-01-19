Мужчина питался одними хот-догами: в конце эксперимента он не поверил своим глазам (фото)

Известный блогер призывает своих подписчиков в социальных сетях не повторять то, что он сделал.

Джои Кинсли из Кливленда, что в США, прожил целую неделю, питаясь исключительно комбо-порциями хот-догов за $1,50 (около 65 гривен). О своем необычном эксперименте мужчина рассказал на странице в TikTok, где у него более 460 тысяч подписчиков.

Блогер откровенно признался, что пожалел о начале эксперимента над собой уже на второй день.

"Мой желудок — это настоящая зона боевых действий. Я буду держать вас в курсе, если доживу до конца этой недели", — сказал Кинсли в одном из своих видео.

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В итоге мужчина за семь дней съел 29 хот-догов на общую сумму $43,50 (около 1600 грн). Он даже не поверил своим глазам, когда узнал, что из-за нового рациона сбросил несколько килограммов. Но пошутил, что потеря веса, возможно, связана с "гигантским глистом", который вышел из его организма.

Джои Кинсли из Кливленда неделю питался одними хотдогами Фото: TikTok

"На удивление, мне никогда не надоедало есть хот-доги, несмотря на то, что мои кишки напоминали шоколадную реку Вилли Вонки", — пошутил Джои, который в своем предыдущем эксперименте задокументировал поездки во все 50 американских штатов всего за 30 дней.

К слову, диетологи настоятельно рекомендуют ограничивать потребление хот-догов, учитывая, что этот фастфуд является продуктом переработки и содержит много натрия.

К тому же полуфабрикаты из мяса содержат химические консерванты, увеличивающие риск рака. Кинсли знает об этих данных и призывает своих подписчиков в социальных сетях не повторять то, что он сделал.

Блогер призывает своих подписчиков в социальных сетях не повторять его эксперимент. Фото: Instagram

"Я определенно не рекомендую никому делать это, потому что подобный рацион не очень полезен для здоровья. Бог знает, что в том хот-доге. Я бы никогда этого не сделал, если бы не мой проект в социальных сетях", — заявил блогер в комментарии журналистам издания Business Insider.

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