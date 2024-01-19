Жилье предоставляют, опыт не требуется: на роскошном острове предлагают "работу мечты"

Руководство обещает своим "энергичным и ответственным" работникам устраивать бесплатные сессии активного отдыха.

Отель Raasay House на шотландском острове Расей (Raasay) предлагает "работу мечты". Заведение ищет помощника на кухню с заработной платой от 8 до 11 фунтов стерлингов (380-525 гривен) в час. Начать нужно в апреле, пишет британское издание Daily Record.

Работодатель обещает обеспечить будущего работника жильем и не устанавливает требований касательно опыта работы.

Среди основных обязанностей — мытье посуды, правильная утилизация отходов и уборка остатков пищи. В объявлении о вакансии указано, что успешный кандидат со временем может перейти на должность помощника повара.

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Помимо прочего, руководство отеля обещает своим "энергичным и ответственным" работникам устраивать бесплатные сессии активного отдыха на открытом воздухе, аренду велосипедов, бесплатную еду и напитки во время рабочего дня, а также сниженные тарифы на проживание для семьи и друзей.

Остров Расей, Шотландия Фото: Wikimedia Commons

Сейчас в отеле Raasay House доступны и другие вакансии — официантов, горничных, барменов, администраторов. Поэтому администрация заведения просит всех желающих подавать заявки вместе со своими партнерами и друзьями.

К тому же там есть чем заняться и в нерабочее время. Работают кафе, ресторан и бар, где можно заказать блюда, приготовленные из местных продуктов. Также доступен широкий спектр активностей на открытом воздухе: каякинг, парусный спорт, скалолазание и стрельба из лука.

По данным сайта по путешествиям TripAdvisor, отель пользуется популярностью среди посетителей. Средний рейтинг составляет 4,5 из 5 на основе 420 отзывов. Кстати, на острове живет всего около 160 человек, так что это идеальное место для тех, кто ищет новый старт в 2024 году.

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