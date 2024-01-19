Мечтал прибавить 3 см: в Турции мужчине случайно укоротили пенис на операции по его увеличению

Пострадавший требует от клиники более 16 тысяч долларов компенсации. Врач, проводивший операцию, отрицает информацию о пропавшем сантиметре.

В Турции мужчина подал в суд на клинику пластической хирургии. После операции по увеличению пениса он обнаружил, что его мужской орган наоборот уменьшился. Об этом пишет Оԁԁітуcentral.

Пациент заявляет, что его пенис стал на 1 см короче, чем был до того, хотя клиника обещала увеличить его "мужское достоинство" на 3, а то и на целых 5 см.

Оперировали дважды.

Так, Ильтер, богатый банкир из Текирдага в Турции требует 500 000 лир (16 500 долларов США) в качестве компенсации от хирурга, который проводил оперативное вмешательство.

Пострадавший утверждает, что врач пообещал ему дополнительные 3 см, кроме этого некоторое увеличение в обхвате. Вместо этого после двух процедур мужчина все перемерил и обнаружил, что вместо желанных 3 см длина его органа сократилась на 1 см.

Сейчас мужчина судится с клиникой, а саму операцию ему делали в январе 2022 года.

Согласно документам, представленным адвокатами Ильтера, он прошел первую процедуру увеличения пениса в клинике доктора Сойлемеза в январе 2022 года. Во время выздоровления у банкира началось кровотечение, и он сообщил об этом врачу. Осмотрев своего пациента, Сойлемез назначил ему повторную операцию.

Что говорит врач

Банкир говорит, что мечтал добавить 3 см к своему 12-сантиметровому пенису, но врач Солемез эти данные опровергает. По его словам, пенис банкира изначально был длиной 11 см. Он признает, что из-за анатомического строения пациента увеличить половой орган не удалось, но настаивает, что ничего плохого не делал.

"Нет никакой ошибки в проведенной мной процедуре", — сказал Сойлемез суду, добавив, что он никогда не брал никаких обязательств относительно длины или обхвата пениса пациента после процедуры, и обвинил его в требовании несправедливой материальной компенсации.

Судебный процесс все еще продолжается, а на операцию по увеличению пениса турок потратил несколько тысяч долларов.

Напомним, что звезда сериала "Wild 'N Out" Джеки О умерла от осложнений после пластической операции. После операции у нее началась головная боль и медсестра посоветовала ей отменить один из препаратов.

Ранее сообщалось, что девушка умерла после пластической операции в Кривом Роге. По словам матери девушки, после выписки больницу Алина покидала на инвалидной коляске, потому что не могла самостоятельно передвигаться.