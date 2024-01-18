Банкир хочет отсудить у врача крупную сумму за "неудачное" увеличение мужского достоинства

Адвокаты Ильтера Тюркмена рассказали судье, что их клиенту пришлось терпеть мучительную боль, из-за которой он в течение месяца не мог нормально ходить.

Ильтер Тюркмен из Турции подал в суд на врача, которому он заплатил за процедуру по увеличению полового органа, после того как он якобы уменьшился на один сантиметр после неудачной операции. Об этом пишет Oddity Central.

Cостоятельный банкир из Текирдага требует 500 000 лир (625 118 гривен) компенсации от доктора Халука Сойлемеза, который должен был помочь ему увеличить пенис в длину и в обхвате, но в итоге привел к его уменьшению.

Пострадавший мужчина утверждает, что доктор обещал ему увеличить его половой орган на 3 см как в длину, так и в обхвате, но после двух неудачных процедур в итоге он получил на один сантиметр меньше, чем имел изначально. Адвокаты банкира рассказали судье 1-го гражданского суда первой инстанции, что ему пришлось терпеть мучительную боль, из-за которой он в течение месяца не мог нормально ходить.

Читайте также:

Женщина так сильно похудела, что у нее начали выпадать волосы

Врачи обнаружили 35-летнего "каменного ребенка" в утробе женщины

Пилот вслепую посадил самолет после того, как его лазер попал ему в глаза

Сам доктор утверждает, что пенис банкира изначально имел длину 11 см. Он признает, что из-за анатомических особенностей пациента не удалось увеличить его половой орган, но настаивает на том, что не совершил никаких ошибок.

"В проведенной мной процедуре нет никаких недоразумений", — заявил Сойлемез в суде.

Иллюстративное фото Фото: Flickr

Врач также подчеркнул, что никогда не предоставлял гарантий относительно длины или охвата полового члена пациента после вмешательства. Он обвинил банкира в желании получить неправомерную материальну компенсацию.

Курьезный судебный процесс все еще продолжается, и обе стороны не предоставили комментариев на запросы местной прессы.

Читайте также:

Мужчина ожил, когда машина скорой помощи наехала на выбоину

Врачи удалили 300 камней из почки девушки

Женщина подавилась едой, а затем проглотила зубную щетку