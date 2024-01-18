Был похож на зомби: пьяный мужчина укусил стюардессу во время полета (фото)

Инцидент побудил пилотов самолета со 159 пассажирами на борту вернуться через Тихий океан в аэропорт.

Пьяный житель США укусил стюардессу японской авиакомпании All Nippon Airlines прямо во время полета. Пилоты развернули самолет в воздухе и мужчина угодил в полицию. Об этом пишет CBS News.

"Cильно пьяный" 55-летний американец на рейсе 118 All Nippon Airways (ANA) укусил члена экипажа за руку. Женщина получила легкие ранение.

По данным ANA, инцидент побудил пилотов самолета со 159 пассажирами на борту вернуться через Тихий океан в аэропорт Ханэда, где мужчина был передан полиции.

Инцидент произошел на рейсе из Токио в Сиэтл. Представитель авиакомпании уточнил, что воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за того, что 55-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, укусил руку члена экипажа. Сообщается, что бортпроводница получила легкие ранения.

Самолет развернули прямо в воздухе Фото: Flightradar24

Японская телекомпания TBS процитировала слова пассажира, который сказал следователям, что он "вообще не помнит" своего поведения.

Инцидент заставил некоторых пользователей социальных сетей сравнить инцидент с "началом фильма о зомби". Другие выразили сожаление по поводу многочисленных проблем японской авиации в этом году.

Ранее Фокус сообщал, что пилот вслепую посадил самолет после того, как его лазер попал ему в глаза. Джонатону Фэю потребовалась медицинская помощь после того, как лазерный луч, который Кристофер Харрис направил в кабину пилотов, попал ему прямо в лицо.

Также стало известно, что в деле самого неуловимого угонщика самолетов появилась новая зацепка. История, которая потрясла всю Америку в начале 1970-х, по-прежнему оставляет в неведении не только агентов ФБР, но и весь мир.