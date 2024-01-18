"Самая опасная тропа": древняя дорога унесла жизни почти 100 человек (фото)

Главными опасностями для путешественников являются зыбучие пески, стрельба военных и прилив, способный заманить в ловушку и утянуть под воду невнимательных людей.

В Великобритании древняя отливная дорога Брумвей унесла жизни почти 100 человек. На протяжении столетий тропа была единственной сухопутной связью островов Хейвенгор, Нью-Ингленд и Фаулнесс с материком. Об этом пишет Daily Star.

"Самая опасная тропа" в Великобритании опасна своими зыбучими песками, приливами и выстрелами военных.

По имеющимся данным, за годы своего существования дорога унесла жизни до 100 человек. Существование Брумвея подтверждено как минимум с 1419 года. Главными опасностями для путешественников являются зыбучие пески, стрельба военных и прилив, способный заманить в ловушку и утянуть под воду невнимательных людей.

Издание отмечает, что дорога используется уже больше 600 лет, и за это время, по некоторым данным, погибло от 60 до 100 человек. Она расположен у острова Фолнесс на побережье Эссекса. Остров имеет странные правила. Его площадь составляет около девяти квадратных миль, и на нем проживает около 150 человек. Если человек не один из них или не приехали к ним в гости, то его не пустят пройти по опасной тропе.

Британская армия контролирует все средства для въезда на остров и выезда с него.

Дорогу контролируют британские военные Фото: Wikipedia

В декабре блогер Том Скотт отправился через Брумвей, пройдя по тропе, покрытой зыбучими песками и глубоко вязнущей грязью. Его гид, Том Беннетт, объяснил, что прилив набегает с северного моря и приходит не так, как его могли бы ожидать, прямо с горизонта, а часто закручивается в береговую линию, таким образом отрезая человеку путь назад. Он также отметил, что навигация также затруднена,

"По дороге очень легко заблудиться, особенно в условиях плохой видимости… так как здесь нет никаких ориентиров, и вы можете очень быстро дезориентироваться. Нередко люди уходят дальше в море, а не возвращаются на сушу", — сказал он.

Путь открыт для посетителей только по выходным, потому что Министерство обороны использует его в качестве полигона для стрельбы, и поэтому здесь часто можно встретить остатки боеприпасов. Устрашающие таблички призывают ни к чему не прикасаться.

"Кратеры от снарядов также являются проблемой из-за взорвавшихся боеприпасов. Эти воронки создают по сути, зыбучие пески", — добавил мистер Беннетт.

Ранее Фокус сообщал, что огромный 325-метровый небоскреб зашатался во время шторма. 93-этажная Бруклинская башня начала раскачиваться во время порывов ветра силой 95 км в час. Ролик, который выложили в соцсети, сильно напугал зрителей.

Также стало известно, что мужчина живет в заброшенной деревне после потопа. Пабло Новак вернулся в родную деревню после наводнения в 1985 году. Мужчина является единственным жителем некогда бурно развивающегося туристического центра.