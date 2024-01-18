Секрет Новака Джоковича: первая ракетка мира рассказал об "особых" отношениях с деревом

Новак Джокович решил поделиться своим секретом с поклонниками. Спортсмена заметили возвращающимся к одному и тому же дереву в ботаническом саду Мельбурна.

Звезда тенниса Новак Джокович объяснил свои "особые отношения" с мельбурнским деревом. Спортсмен уточнил, что ему всегда нравились его корни и ствол. Об этом пишет Sky News.

36-летний серб не стал уточнять, о каком именно растении в ботаническом саду города идет речь, сказав лишь, что лазает по нему уже много лет.

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, что у него "особые отношения" с деревом в Мельбурне, которое помогает ему медитировать и успокаиваться во время Открытого чемпионата Австралии.

"Это конкретное дерево, я не могу сказать, какое именно, я постараюсь держать его в секрете, когда буду там, чтобы провести свободное время. Мне нравится прикасаться и общаться с этим старым другом", — заявил спортсмен.

36-летний Джокович, выступая после победы над австралийцем Алексеем Попыриным в четырех сетах на арене Рода Лэйвера сказал, что посещает это дерево уже около 15 лет.

Джокович в Лондоне в 2018 году Фото: Instagram

Серб также ответил на вопрос журналиста о том, что его заметили возвращающимся к одному конкретному дереву в ботаническом саду Мельбурна.

"Есть одно конкретное дерево, с которым у меня особые отношения, так сказать, в течение последних 15 лет. Я люблю каждый уголок ботанического сада. Я думаю, что для Мельбурна это невероятное сокровище – иметь такой парк и природу в центре города. Я связался с этим деревом. Мне это просто понравилось. Мне понравились его корни, ствол, ветви и все остальное. Поэтому я начал лазить по нему много лет назад. Вот и все. У меня просто есть связь", — отметил спортсмен.

Джокович отказался назвать конкретное дерево. Он не раз публиковал в социальных сетях свои фотографии в окружении деревьев, в том числе одну, на которой он босиком стоит на дереве в Лондоне в 2018 году.

Серб пытается выиграть первый турнир Большого шлема в году и 11-й в своей карьере.

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