Никто не остановился: мужчина погиб после того, как три разных водителя сбили его (фото)

Пешеход переходил дорогу, когда пикап светлого цвета сбил его. Затем мужчина еще дважды попал под колеса внедорожников.

В США мужчина из Южной Калифорнии погиб после того, как его сбили три разных автомобиля, и ни один из них не остановился, чтобы помочь. Об этом пишет NBC News.

Пешеход был сбит около 23:45 в пятницу, 12 января, на перекрестке примерно в 20 милях к северо-западу от центра Лос-Анджелеса.

Пострадавший был опознан только как латиноамериканец в возрасте 20-30 лет. Он переходил дорогу Сан-Фернандо в середине квартала, когда пикап светлого цвета, ехавший на север по южной полосе, сбил его на землю, сообщили в полиции.

"Он дышал. Он пытался подняться" — рассказал бизнесмен Амгад Халил, который видел столкновение с камеры наблюдения.

Пострадавший попытался встать, но его сбил светлый внедорожник, который также ехал на север по Сан-Фернандо-роуд.

"Сила второго столкновения отбросила пешехода на южную полосу движения, где его сбил третий автомобиль. Все три транспортных средства не смогли остановиться, оказать помощь и оставаться на месте происшествия, как того требует закон" — говорится в сообщении, добавляя, что это был внедорожник темного цвета.

Американец погиб на месте происшествия Фото: NBC News

Американец погиб на месте происшествия. Подозреваемые пока не установлены, и представитель полиции заявил во вторник (16 января), что никаких новых сведений нет.

"Никто не заслуживает такого — никто. Я бы не пожелал такого своему врагу", — сказал Халил.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина вскопал двор соседей, потому что считал их "пиратами". Марк Утерстедт считал, что они незаконно пытаются проложить водопровод. Также мужчина использовал нецензурную лексику во время конфликта.

Также стало известно, что полицейские бросали коктейли в случайных прохожих. Помимо бросания напитков, обвиняемые офицеры ездили по лужам, намеренно обливая людей, ожидающих на автобусных остановках.