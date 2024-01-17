4 глаза и 2 рта: редкий двухголовый теленок стал звездой в соцсетях (видео)

Животные рожденные с двумя головами, как правило, имеют более короткую продолжительность жизни, отчасти из-за проблем с едой. Теленок еще жив, но не может самостоятельно есть и пить молоко.

В социальных сетях завирусилось видео, в котором показано редкого двухголового теленка после рождения. Роликом поделился один из пользователей TikTok на канале под названием twoheaded.calf3.

С момента публикации видеозапись собрала более почти 42 миллиона просмотров.

Это явление известно как полицефалия. Это результат неполного разделения одного эмбриона или неполного слияния двух отдельных эмбрионов. Такое состояние может проявляться как у человека, так и у животных, но встречается очень редко.

Полицефалия чаще встречается у рептилий, чем у млекопитающих, особенно у змей и черепах. Рептилии, рожденные с двумя головами, как правило, имеют более короткую продолжительность жизни, отчасти из-за проблем с едой. В США уникальных рептилий продают за большие деньги.

Маленькая теленок лежала на полу в своем загоне. Две ее головы, казалось бы, смотрели в разные стороны. У детеныша животного есть четыре глаза, четыре уха, два рта и два носа.

С момента публикации видеозапись собрала более почти 42 миллиона просмотров. Многие пользователи TikTok были удивлены необычным явлением.

Двухголовые животные часто сталкиваются с рядом проблем, когда речь идет о выживании и развитии. Им тяжело питаться, поэтому они не живут долго. Согласно Книге рекордов Гиннесса, самая долгоживущая двухголовая корова была названа Джемини, которая дожила до 17 лет.

Человек, который впервые показал необычное животное, сообщил в другом видео, что теленок еще жив, но не может самостоятельно есть и пить молоко. Его помогает ей, он держит две головы и кормит их из бутылочки.

Теперь зрители со всего мира волнуются за здоровья "редкого теленка".

"Посылаю много любви и добрых пожеланий этой драгоценной маленькой девочке", — написал один из них.

Ранее Фокус сообщал, что косметическое средство может привлекать гигантских пауков. Все началось с того, что одна женщина написала отзыв о том, что продукт, который продается в магазинах Sephora, привлекает пауков-волков. Позже другие покупатели поддержали рассказ девушки и поделились своими подобными историями.

Также стало известно, что смертельно опасная змея напугала африканскую семью. Огромная черная мамба передвигалась среди украшений на праздничном дереве, а потом спряталась за музыкальной колонкой.