Фотомодель, который перенес операцию по увеличению роста, теперь не может ходить (фото)

Йеферсон Коссио рассказал об ужасной боли после операции.

29-летний колумбийский блогер Йеферсон Коссио несколько месяцев назад сделал сложную и болезненную операцию, чтобы удлинить ноги и стать выше на несколько сантиметров. Он надеялся, что это поможет его карьере фотомодели. Однако теперь жалеет об этом. О его истории написало издание The Sun.

Операция стоимостью в 140 тысяч долларов добавила мужчине 9 сантиметров роста (со 172 до 183 см), но сейчас он страдает от ужасной боли и бессонницы. Спит преимущественно от четырех до шести часов в сутки, а в последнее время — максимум два.

"Иногда из-за боли я просыпаюсь каждые 15-20 минут. Никакие снотворные мне не помогают", — признается инфлюенсер.

Врачи предупреждали, что восстановление займет более четырех месяцев, но состояние пациента до сих пор не улучшается. Поэтому медики думают над тем, чтобы прооперировать его еще раз.

"Я очень хочу, чтобы это закончилось. Возможно, наступит момент, когда мое тело будет уничтожено, и я больше не смогу справиться с этой болью", — жалуется молодой человек.

Блогер Йеферсон Коссио мечтает вырасти Фото: instagram.com/yefersoncossio

Он неоднократно обращался к своему врачу за помощью. Медик, в свою очередь, рассматривает возможность удлинения сухожилия на ногах пациента, чтобы снизить дискомфорт. Новая операция запланирована на 25 января.

Кстати, болезненная операция по удлинению нижних конечностей предусматривает ломку костей пациента, введение металлического стержня и использование внешнего устройства для медленного удлинения разрыва между тканями.

Как правило, кость может "растягиваться" на один миллиметр ежедневно. Это означает, что Коссио проводил мучительные процедуры в течение 152 суток (ориентировочно 6 месяцев), прежде чем достичь желаемого результата.

Коссио после операции по увеличению роста Фото: instagram.com/yefersoncossio Коссио после операции по увеличению роста Фото: instagram.com/yefersoncossio

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