"Удиви меня": мама дочери-миллионерши согласилась купить сыну часы за $863 000 (фото)

Светская львица Рокси Яценко согласилась с требованием своего сына купить ему дорогой подарок. Ранее мама дочери-миллионерши уже баловала подобным образом своих детей.

43-летняя бизнесвумен Рокси Яценко из Австралии купила 9-летнему сыну часы Audemars Piguet стоимостью 863 000 долларов. Женщина наделала много шума в социальных сетях после того, как согласилась выложить огромную сумму денег. Об этом пишет News.com.au.

Сиднейская светская львица, основавшая фирму по связям с общественностью Sweaty Betty PR, провела лето в путешествии со своими двумя детьми Пикси и Хантером, которые стали популярными в соцсетях. Женщина часто бывает в других странах и скучает по ним.

Ее дочь начала работать в мире бизнеса, создав компанию Pixie's Fidgets. Однако недавно малышка объявила о своем "выходе на пенсию" в связи с подготовкой к поступлению в среднюю школу. Дети Рокси привыкли к роскошной жизни. На 11-й день рождения Пикси устроила экстравагантную вечеринку стоимостью 40 000 долларов. Она также является обладательницей автомобиля Mercedes Benz Gl стоимостью 270 000 долларов, хотя водить его пока не может.

Яценко известна остроумными перепалками со своими детьми в социальных сетях. Пикси часто высмеивает свою знаменитую маму, требуя от нее подарков. Теперь к ним присоединился и Хантер: сын просит ее купить ему очень дорогие часы.

В обмене сообщениями в WhatsApp, которыми Яценко поделился на Instagram, подросток не стеснялся просить о товаре высшего класса.

"Ты можешь купить мне подарки. И удиви меня. Только не плохие. Например, действительно классные вещи", — писал мальчик

Диалог мамы и сына в WhatsApp Фото: коллаж Фокус

Рокси согласилась, написав что с этим проблем не будет. Затем Хантер замахнулся на большую сумму, отправив фотографию часов Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar стоимостью около 863 000 долларов.

"Вот это, пожалуйста", — написал он.

Издание отмечает, что эти часы пополнят его коллекцию, в которой уже есть Rolex с бриллиантами за 26 000 долларов. Хотя австралийка номинально согласилась на просьбу сына, получение часов может оказаться совсем другой историей. Редкие швейцарские наручные часы не так-то просто достать, поскольку они пользуются спросом у знаменитостей, среди гордых владельцев которых Трэвис Скотт и Эд Ширан.

Сейчас Яценко находится в процессе переезда в Сингапур вместе со своим мужем, бывшим инвестиционным банкиром Оливером Кертисом, который отбыл годичный тюремный срок в штате Новый Южный Уэльс за инсайдерскую торговлю.

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