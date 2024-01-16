Никто не знает, что это: безликое "морское чудовище" выбросило на берег в Англии (фото)

Животное, длина которого оценивается почти в 5 метров, поставило многих экспертов в тупик после того, как его нашли лежащим на скалах.

В Великобритании 61-летняя Кэролайн Пиндар была озадачена, когда наткнулась на безликое морское существо, выброшенное на пляж в Северном Йоркшире (Англия). Об этом пишет Metro.

Животное, длина которого оценивается почти в 16 футов (почти 5 метров), поставило экспертов в тупик после того, как появилось на скалах в Хейберн-Уайк.

Женщина, которая любит пляжный отдых, исследовала отдаленный район, куда можно добраться только пешком, когда увидела безликое "морское чудовище".

"Был сильный шторм, и среди скал, где отступил прилив, было много пены. Издалека я подумала, что останки были пеной или обломками рыболовных снастей. Здесь много такого рода загрязнений. Но когда я подошла ближе, оказалось, что это что-то слишком большое", — рассказала британка.

Кэролайн сказала, что останки уже начали разлагаться. Кости выступали сквозь кожу, а по бокам туши виднелись куски подкожного жира.

"По тому, как он сгорбился, казалось, что обнажившиеся кости — это бивни, похожие на бивни полу волков. Ни головы, ни хвоста не было видно. Запах был очень сильным", — добавила женщина.

Кэролайн поделилась снимками с многими экспертами Фото: PEN NEWS

На ее фотографиях безликое существо покрыто пятнистой белой кожей, которая имеет волокнистую структуру, а местами сквозь нее проступают кости. Кэролайн поделилась снимками с группой специалистов по морской флоре и фауне в интернете в надежде выяснить, что это за масса, но к единому мнению так и не пришли. Среди догадок были морж, малый полосатик (кит), какой-то тюлень и дельфин больших размеров.

Эксперты британской программы по расследованию случаев выброса китообразных животных также не смогли определить, что это может быть за зверь.

"Похоже на сгнившие останки крупного китообразного — мне кажется, на одном из снимков я вижу остатки горловых складок. Честно говоря, трудно сказать, учитывая разложение. Возможно, я бы просто назвал его неопознанным или неопределенной принадлежности китом", — сказал руководитель проекта Роб Девилл.

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