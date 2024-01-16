Особая романтика: мужчина удивил свою девушку, пригласив бездомного переночевать с ними

Прогуливаясь по улице, парень увидел спящего человека, подошел к нему и неожиданно пригласил его присоединиться к ним. Девушка оценила добрый жест возлюбленного, но оставила его одного.

Девушка из Шотландии, которая не захотела называть своего имени, пожаловалась на своего партнера, который взял ее с собой в романтическое путешествие и во время поездки принял весьма неожиданное решение. Она поделилась подробностями в своих соцсетях, а ее историю опубликовало издание The Sun.

По словам девушки, мужчина взял ее с собой в столицу Эдинбург в канун Рождества. Прогуливаясь по улице, он увидел спящего человека, подошел к нему и неожиданно пригласил бездомного присоединиться к ним.

"Мой парень пригласил бездомного в наш отель на обед. Конечно, это было довольно мило. Я пошла купить напитки, а когда вернулась, то узнала, что этот человек собирается поужинать с нами. Мой парень пригласил его переночевать в нашем номере, если ему некуда пойти", — написала она.

После этого бойфренд отправился за покупками, потому что он хотел купить одежду и средства гигиены для бездомного. Все это происходило в день рождения девушки.

"Потом мы все вместе вернулись в отель, и мой партнер предложил мужчине принять душ и устроиться поудобнее. Тогда я сбежала. Я села на поезд до дома и уже в девять часов вечера была в своей постели", — призналась женщина.

Решение девушке не понравилось брошенному бойфренду, который обвили ее в бесчувственности.

"Не поймите меня неправильно, я за помощь бездомным. Но чувствовать себя третьим лишним в свой день рождения — это не то, что было у меня в планах", — добавила она.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Многие пользователи соцсетей осудили такой поступок мужчины. Они сочли, что он поставил под угрозу безопасность возлюбленной, впустив неизвестного мужчину в их номер.

"Я за то, чтобы помочь кому-то, но сначала это нужно было обсудить с вами. Причем в любой день, не только в день вашего рождения", — написал один человек.

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