Ямка на тротуаре забавной формы привлекает толпы туристов (фото)

Посетители оставляют в "крысиной норе" множество причудливых безделушек: монеты, игрушки и даже крошечный букетик.

32-летний американский художник и комик Винслоу Думейн нашел в чикагском Роско-Виллидж необычную ямку на тротуаре в форме крысы. Об этом пишет издание Business Insider.

Художник разместил курьезные снимки в своих соцсетях в начале января. После этого локация стала настоящей Меккой для туристов — они приезжают сюда, чтобы увидеть все собственными глазами.

На опубликованных снимках показана небольшая дыра в асфальте, заполненная дождевой водой. Если присмотреться, то ее силуэт действительно напоминает отпечаток мыши.

Посетители оставляют в "крысиной норе" множество причудливых безделушек: монеты, игрушки и даже крошечный букетик. А вот пользователи сети обмениваются мнениями о ее происхождении.

Вирусный пост мистера Винслоу заинтересовал пользователей социальных сетей. На момент публикации его фото собрали более пяти миллионов просмотров и 136 тысяч лайков.

Местные жители утверждают, что уникальную локацию можно найти по адресу 1918 W Roscoe Street 4047 в Роско-Виллидж. Этот район расположен примерно в 7 милях к северо-западу от центра Чикаго.

Ямка в форме мыши в Чикаго Фото: Twitter

К слову, Винслоу Думейн — американский художник, писатель и комик, чье творчество сосредоточено на "боли, горе, травме и восстановлении". На своем официальном сайте художник продает колоды карт Таро и принты со своими оригинальными иллюстрациями.

Напомним, ранее Фокус писал о 75-летнем Родни Голбруке из Великобритании, заметившим, что в его сарае хаотично передвигаются вещи — прищепки для одежды, пробки, гайки и болты. Мужчина начал собственное расследование, установил видеонаблюдение и был шокирован, когда узнал всю правду. Как выяснилось, к нему каждую ночь наведывается грызун.

Также мы сообщали, что полиция поймала крысу, которая выпила 60 бутылок нелегального алкоголя. Правоохранители озадачены, ведь не знают, какие материалы использовать в суде.