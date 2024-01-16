"Между нами есть химия": мужчина развелся с женой и влюбился в коллегу на 20 лет моложе

Мужчина волнуется, что его возраст может отпугнуть потенциальную партнершу. Он был уверен, что все складывается хорошо, пока один момент все не изменил.

60-летний мужчина десять лет назад пережил развод с женой и почувствовал влечение к своей коллеге, которая значительно моложе его. Он обратился за советом к специалистке по отношениям Колин Нолан, которая часто помогает читателям британского таблоида The Mirror.

Британец волнуется, что его возраст может отпугнуть потенциальную партнершу, которая моложе него на целых 20 лет.

По словам мужчины, дружба с коллегой, которая тоже пережила развод, переросла во влюбленность с его стороны, и недавно он пригласил женщину в бар после работы. Он был уверен, что все складывается хорошо, пока один момент все не изменил.

"Я почувствовал, что мы ладим, что между нами есть химия, но она как будто отстранилась, когда я сказал ей о своем возрасте. Наверное, думала, что я моложе, ведь я подтянут и бодр духом", — писал он в письме, которое попало в руки Колин Нолан.

Недавно мужчина, который решил не называть своего имени, пригласил свою коллегу провести выходные в совместном путешествии за городом, но не получил ответа. Теперь он беспокоится, что его настойчивость может отпугнуть женщину, которая может волноваться из-за разницы в возрасте.

Иллюстративное фото Фото: Pinterest

В ответ на это Колин Нолан отметила, что большая разница в возрасте может иметь значение, но ее нерешительность также может быть связана с недавним разводом. Поэтому она посоветовала подождать с предложением провести романтические выходные вместе. Специалистка предложила мужчине слегка замедлить темп и пока воздержаться от решительных действий.

"Позовите ее на кофе или обед, сконцентрируйтесь на том, чтобы узнать друг друга получше отдельно от работы. Будете ли вы все еще влюблены после пары откровенных разговоров после работы?" — предложила Нолан.

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