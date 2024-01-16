"Никогда не вернемся": супруги четвертый год живут на отдаленном острове (фото)

В будущем пара планирует построить собственный дом и получить больше финансовой свободы, чтобы заниматься только тем, что приносит им обоим наслаждение и счастье.

32-летняя фотограф и SMM-менеджер Эмма Шортел вместе со своим мужем Фрейзером променяли жизнь в суетливом Эдинбурге на отдаленный шотландский остров Скай. О том, как это изменило их жизнь, женщина рассказала в интервью изданию Newsweek.

По словам Эмы, огромное преимущество жизни на острове — это ощущение покоя, а также невероятная природа вокруг и чистый сельский воздух. Она в любой момент может погулять на холме со своими собаками и полюбоваться красотой гор Куиллин, не встретив ни одной души.

Шортел, которая дважды в неделю подрабатывает баристой в местном кафе, часто делится подробностями своей повседневной жизни на острове в TikTok.

На видео можно увидеть, как она кормит цыплят, катается в горах на авто, показывает блуждающих коров и овец на дороге, любуется потрясающим восходом солнца с розово-фиолетовым небом, а также наслаждается уютным интерьером кафе и пламенем в камине.

Эмма с мужем обожают сельскую местность Фото: Tiktok//Еarth.to.ema Эмма с мужем обожают сельскую местность Фото: Tiktok//Еarth.to.ema

"Для нас это реальная жизнь. Можем сосредоточиться на том, что приносит радость, не отвлекаясь. Люди думают, что мы отрезаны от цивилизованного мира и не можем заказать себе даже доставку, но почтальон приходит к нам почти каждый день", — рассказывает Эма.

Эма Шортел наслаждается местными пейзажами Фото: Tiktok//Еarth.to.ema

Супруги, которые переехали жить на остров еще в 2020 году, в будущем планируют построить там собственный дом и со временем получить больше финансовой свободы, чтобы заниматься только тем, что приносит им обоим наслаждение и счастье.

"Мы любим просыпаться рядом с горами и морем и наслаждаемся спокойствием. Никогда не вернемся в город", — говорят они.

Собака Эми гуляет в горах Фото: Tiktok//Еarth.to.ema

К слову, Скай — самый большой и самый северный остров на западном побережье Шотландии. Известен своим огромным горным ландшафтом. Здесь снимали ряд известных фильмов, в частности "Макбет" (2015) с голливудским актером Майклом Фассбендером и "Прометей" (2012) Ридли Скотта, в котором сыграли Гай Пирс, Шарлиз Терон и Идрис Эльба.

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