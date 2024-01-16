Накрасил губы: мужчина переоделся в женщину, чтобы сдать за нее экзамен (фото)

Ангрез Сингх явился на сдачу экзамена вместо Парамджиты Каур. Он надел женскую одежду, браслеты и даже накрасил губы.

В Индии мужчине удивительным образом удалось обмануть университет, переодевшись женщиной, чтобы попытаться сдать за нее экзамен. Он был пойман экзаменационными органами, когда биометрический отпечаток не совпал. Об этом пишет PTC News.

Университет организовал 26 центров в Фаридкоте, Ферозепуре и Коткапуре для проведения экзамена.

Инцидент произошел во время экзаменов, проводимых в Университете медицинских наук Баба Фарид в Фаридкоте, когда мужчина по имени Ангрез Сингх, житель Фазилки, переодевшись женщиной, надев браслеты и накрасив губы, явился на экзамен по студенческому билету Парамджита Каур, в экзаменационный центр, построенный в государственной школе DAV, Коткапура.

Поначалу все шло за планом мужчины, но позже он был пойман и арестован полицией, когда биометрические данные не совпали.

По данным предварительного расследования, экзамен должна была сдавать Парамджит Каур, дочь Бхаджана Лала из деревни Дхани Мунши Рам в Фазилке.

Подозрения возникли, когда личность человека не совпала, что послужило поводом для расследования, и власти обнаружили, что кандидат — не женщина, а мужчина. Он также использовал поддельную карту избирателя и карту Aadhar, чтобы сдать экзамен под чужим именем.

Университет наук о здоровье провел экзамен на 806 должностей многоцелевых медицинских работников и 83 должности офтальмологов. Для проведения экзамена университет организовал 26 центров в Фаридкоте, Ферозепуре и Котакпуре. Этот шокирующий инцидент подчеркивает важность мер безопасности во время академических оценок для предотвращения мошеннических действий и поддержания доверия к экзаменационной системе, чтобы избежать подобных нестандартных попыток в будущем.

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