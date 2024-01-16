Пара, хвастающаяся роскошным отдыхом и покупками, оказалась мошенниками (фото)

Влюбленные демонстрировали свое богатство в социальных сетях, часто позируя вместе на фотографиях и видео со светских раутов по всему миру.

39-летний Эшли Сингх и его 20-летняя девушка Софи Бруеа из Великобритании вели роскошный образ жизни, тратя деньги с украденных банковских карт. Гламурная пара успела снять более 250 тысяч фунтов стерлингов (около 12 млн грн), пишет издание The Sun.

Сообщается, что влюбленные обокрали шкафы для хранения личных вещей в одном из лондонских спортзалов. Нечестно добытые средства они "спустили" на поездку в Дубаи. Кроме того, купили породистого щенка, дорогую технику и дизайнерскую одежду, в частности всемирно известного бренда Prada.

Все это время блогеры щеголяли своим богатством в социальных сетях, часто позируя вместе на фотографиях и видео со светских раутов по всему миру, в частности в культовом отеле Burj Al Arab.

Блогеров признали виновными в мошенничестве и сговоре. Полиция отследила их телефонные звонки и записи на камерах видеонаблюдения. Как выяснилось, преступники обокрали в общей сложности 18 жертв. В конце концов, Эшли Сингха бросили за решетку на три года, в то время, как Софи Брюэа была приговорена к 20 месяцам заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года.

Эшли Сингх и его 20-летняя девушка Софи Бруеа вели роскошный образ жизни Эшли Сингх и его 20-летняя девушка Софи Бруеа вели роскошный образ жизни Эшли Сингх и его 20-летняя девушка Софи Бруеа вели роскошный образ жизни Эшли Сингх и его 20-летняя девушка Софи Бруеа вели роскошный образ жизни Эшли Сингх и его 20-летняя девушка Софи Бруеа вели роскошный образ жизни Эшли Сингх и его 20-летняя девушка Софи Бруеа вели роскошный образ жизни

"Это ужасное преступление, повлекшее за собой много стресса, боли и финансовых потерь. Именно поэтому мы так серьезно относимся к подобным случаям. Целая команда работала не покладая рук, чтобы поймать Сингха и Бруеа", — заявили британские правоохранители.

Напомним, ранее Фокус писал об украинке, которая попалась "на крючок" аферистов и вложила в фиктивную брокерскую компанию почти 5,5 млн гривен. Правоохранители сообщают, что женщина заинтересовалась инвестированием после того, как увидела информацию об этом у одного из блогеров.

Кроме того, мы рассказывали, как молодая британская пара Эми Да Круз и Мэтью Морган попались на хитрый трюк мошенника. Влюбленные не ожидали обнаружить пенсионера в доме, за который они внесли залог и арендную плату.