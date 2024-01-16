Школьная драма: учительница младших классов заговорила о сексе после 45 лет и потеряла работу

Консервативные чиновники поставили женщину перед выбором: либо она отказывается от роли "энергетического и сексуального терапевта" на полставки, либо теряет должность в учебном заведении.

47-летнюю Монику Рахель Ринг из Австрии уволили с должности учительницы младших классов после того, как она начала фигурировать в социальных сетях в роли "энергетического и сексуального терапевта". О резонансном скандале написал таблоид Daily Star.

В рамках своего нового амплуа Моника начала раздавать советы людям за 45 лет, как разнообразить свою сексуальную жизнь. Несмотря на то, что педагог не использовала в презентациях изображений обнаженной натуры, местный совет по вопросам образования принял решение выгнать ее из школы.

Консервативные чиновники поставили женщину перед выбором: или она отказывается от роли "энергетического и сексуального терапевта" на полставки, или теряет должность в образовательном учреждении. Когда учительница отклонила ультиматум, ее уволили даже без выходного пособия.

"Решение было принято после обсуждения этого вопроса со всеми заинтересованными сторонами, предоставления необходимых отчетов и тщательного изучения всех деталей. В законе указано, что все учителя должны гарантировать, что их поведение вызывает доверие широкой общественности относительно выполнения ими своих служебных обязанностей", — заявил директор Альфред Клампфер.

Сама Моника твердо убеждена, что не сделала ничего плохого. Женщина объясняет, что ее видео и онлайн-курсы "говорят только о сексуальности" и не содержат никакого откровенного контента.

47-летнюю Монику Рахель Ринг уволили с работы из-за советов по сексуальности Фото: Jam Press

"Я не думала, что это станет такой драмой. Некоторые люди испытывают напряжение из-за темы, которая всем нравится, но об этом почему-то не разрешено говорить", — разводит руками уволенная учительница.

Рахель уже обратилась за юридической помощью, чтобы обжаловать это решение. Женщина не надеется вернуть свою работу, но борется за трехмесячное выходное пособие. Монике эти деньги необходимы, чтобы содержать семью: она мать-одиночка и ухаживает за отцом, страдающим деменцией.

Моника обратилась за юридической помощью, чтобы обжаловать увольнение Фото: Jam Press

Напомним, ранее Фокус писал об увольнении воспитательницы детсада. Молли из Корнуолла, что в Великобритании, стала безработной после неудачного похода на рождественский корпоратив. Начальник написал работнице, что она может больше не приходить.

А вот воспитательница Вита Черешневская, которую в 2017 году уволили из детского сада за "аморальное" фото в купальнике, отсудила 120 тысяч гривен и восстановилась на работе.