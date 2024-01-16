Мировой рекорд. Четырехлетняя девочка стала самым молодым человеком на Эвересте (фото, видео)

Справиться со сложным испытанием девочке помогло суровое воспитание в Малайзии, ведь она с детства училась преодолевать препятствия в джунглях.

Четырехлетняя Зара из Чехии стала самым молодым человеком, который достиг базового лагеря Эвереста. Вместе с отцом и семилетним братом девочка преодолела сложное путешествие на высоту 5300 метров над уровнем моря. Восхождение сделало ее мировой рекордсменкой. Об этом семейство рассказало в своем Instagram.

"Во время похода не было никаких проблем, акклиматизация прошла выше среднего. Маленькая Зара благодаря своей очень хорошей физической подготовке даже опередила сотни других участников похода", — похвастался гордый брат девочки, опубликовав невероятные фото с видами Гималаев.

Отец рекордсменки, Дэвид Шифра, на протяжении всего подъема обязательно проверял у своих детей уровень насыщения крови кислородом.

Справиться с этим сложным испытанием девочке помогло суровое воспитание в Малайзии, ведь она с детства училась преодолевать препятствия в джунглях.

Зара привыкла к тяжелым испытаниям Фото: Instagram//Sasha.jede

Назад Зара возвращалась пешком в сопровождении родственников и местного непальца. Общая длина похода составит ориентировочно 270 километров с набором высоты более 20 тысяч метров.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал индейцу Приши Локеш Никаджу — ему тогда было всего 5 лет.

Четырехлетняя Зара покоряет Эверест Фото: Instagram//Sasha.jede Четырехлетняя Зара покоряет Эверест Фото: Instagram//Sasha.jede

Эксперты отмечают, что независимо от возраста альпиниста поход даже к базовому лагерю Эвереста является невероятно изнурительным для организма и может вызвать тяжелую горную болезнь и даже смерть.

Напомним, ранее Фокус писал, как на Эвересте провели спасательную операцию, которая считалась практически невозможной.

Кроме того, украинская альпинистка Ирина Караган из города Днепр покорила 6 из 7 самых высоких вершин в мире, но она не собирается останавливаться на достигнутом. Девушка взяла за цель покорить вершины на всех континентах. Летом 2023 года Ирина совершила восхождение на Денали. Это самая высокая гора Аляски и всей Северной Америки.