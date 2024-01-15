Миллионер, потерявший доступ к своим деньгам, собирал копейки в парке развлечений (фото)

Для богача стало настоящим шоком, когда пришлось жить на минимальный бюджет обедневших сестер Донны и Клер.

Миллионер-застройщик Ти Джей из Саутгемптона, что в Великобритании, на несколько дней поменялся местами с двумя обедневшими сестрами. Что из этого вышло, показали в реалити-шоу "Богатые каникулы, бедные каникулы" на британском 5 канале.

Те Джей признался, что обожает дорогие вещи, скоростные автомобили, путешествия, пятизвездочные отели и часто летает в отпуск, чтобы поплавать на частной яхте. Для него было настоящим шоком, когда пришлось жить на минимальный бюджет сестер Донны и Клер – всего 100 фунтов стерлингов на всю неделю.

Миллионер-холостяк принимал участие в шоу вместе со своим братом Оре и его 10-летней дочерью Саванной. Во время путешествия родственникам пришлось найти хоть какие-то "бесплатные развлечения". Поэтому они нашли ближайшие игровые автоматы и в шутку делали вид, будто веселятся. В какой-то момент расстроенный безденежьем Ти Джей опустился на пол и сказал: "Давай проверим, нет ли монет под автоматами".

Миллионер играет на автоматах вместе с племянницей Фото: Instagram//Tjalife

Тем временем Донна и Клэр наслаждались жизнью в солнечной Италии. Сестры жили в роскошном доме с бассейном, ходили на частный урок искусства за 250 фунтов стерлингов, занимались танцами за 150 фунтов стерлингов, наняли гида и заказали вкусный ужин.

Сестры Донна и Клер Фото: Instagram//Tjalife

В конце поездки обе семьи узнали, сколько стоили их каникулы. Итак, Донны и Клер спустили 8,6 тысячи фунтов стерлингов, а Ти Джея и Оре – 450.

Реалити-шоу "Богатые каникулы, бедные каникулы" (в оригинале Rich Holiday, Poor Holiday) показали в эфире британского "5-го канала" в воскресенье, 14 января.

Те Джей (справа) и его брат Оре со своей дочерью Саванной Фото: Instagram//Tjalife

Напомним, ранее Фокус писал о 32-летнем миллионере и предпринимателе в сфере недвижимости Сэмюэле Лидсе, который вырезал бензопилой двери в своем доме, чтобы выгнать арендаторов. Адвокат мужчины предложил привлечь судебного пристава, но он решил разобраться со всем собственноручно.

Кроме того, мы писали о похищении британского миллионера Колина Армстронга. Вместе с мужчиной в роскошном поместье находилась его молодая партнерша – Кэтрин Паола Сантос. Правоохранители сообщают, что женщину вскоре отпустили, и она уже дает показания, умоляя о помощи.